Пруцев: «Абаскаль может побушевать у себя в тренерской»

Футболист «Спартака» Данил Пруцев высказался о работе под руководством тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.
Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно. Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере после первого тайма дерби я это слышал.
Даже спокойный Кононов мог устроить разнос в раздевалке и напихать, Валерий Непомнящий за этим был замечен - что уж говорить об остальных тренерах.
Даже спокойный Кононов мог устроить разнос в раздевалке и напихать, Валерий Непомнящий за этим был замечен - что уж говорить об остальных тренерах.