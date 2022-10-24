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Пруцев: «Абаскаль может побушевать у себя в тренерской»

вчера, 13:42

Футболист «Спартака» Данил Пруцев высказался о работе под руководством тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.

Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно. Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере после первого тайма дерби я это слышал.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:04
Это вывод из твоих суждений . И слушай ,давай без занудства . Мне и жены хватает для этого !!! )))))))
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:26
Это не мнение - это вывод из твоих суждений, как знатока Спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:58
Ну вот ,все сидят и ждут твоего мнения .Изнервничались все .Места себе не находят ! ))))))))))))
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:50
Значит и этот не задержится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:15
Побушевать это норм!
алекc 1960
алекc 1960 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:05
КОНЕЧНО ЕЩЕ РАНОВАТО!УВИДИМ ВСЁ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА ИЛИ ХОТЯ БЫ ПОСЛЕ ИГРЫ В ПИТЕРЕ!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 16:40
Если тебе так хочется видеть всё в таком сете ,мешать не буду . Изощряйся как тебе хочется . Кому надо ,до тех дошло .
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 16:37
Абаскаль-пичинен!
dok66
dok66
вчера в 16:17
Так это так и должно быть , Тренер не может быть кисейной барышней .
makkie
makkie
вчера в 15:24
Эмоции тренера - это нормально!
Даже спокойный Кононов мог устроить разнос в раздевалке и напихать, Валерий Непомнящий за этим был замечен - что уж говорить об остальных тренерах.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:40
Было про Абаскаля? Загодя отправляешь вслед за предшественниками, которые были нужны?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:39
Игроки довольны тренером - уже не мало!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:21
Каррера , Тедеско ,Абаскаль - это то ,что было нужно Спартаку ! Остальные - это так ,небылица !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:06
Бушующее море для дельфина - родная стихия.
drug01
drug01
вчера в 13:52
Ладно хвалить рано
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