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Норманн: «Вернулся ли Захарян? Почему вообще возникает такой вопрос?»

вчера, 13:56

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн похвалил своего одноклубника Арсена Захаряна после матча с «Локомотивом».

Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень.

Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:32
Норманн- новичок команды и не может знать всего того что было. Ясно одно- у шварца, парень не развивался и деградировал. Очень хочется верить, что Захарян, независимо от того, перейдет он в Челси или нет, в руках нового тренера ДИНАМО получит новое развитие своего безусловного таланта.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:13
Всё же Захарян несколько подсдал.
Гость
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