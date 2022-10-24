Норманн: «Вернулся ли Захарян? Почему вообще возникает такой вопрос?»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн похвалил своего одноклубника Арсена Захаряна после матча с «Локомотивом».
Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень.
Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой.