Норманн: «Вернулся ли Захарян? Почему вообще возникает такой вопрос?»

Полузащитник «Динамо» похвалил своего одноклубника после матча с «Локомотивом».

Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень.

Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой.