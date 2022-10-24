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Кавазашвили: «„Спартак“ мог и 10 голов забить „Химкам“»

вчера, 12:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу красно-белых над «Химками».

Удивляться нечему, «Спартак» сейчас очень здорово прогрессирует. Такие команды для красно-белых уже пройденный этап. Они могли и десять голов забить. «Химки» сейчас развалены, они в ужасном состоянии находятся, как психологически, так и физически, они убитые. Причину этого пусть ищут руководители данного клуба и города Химки. Почему вдруг прекрасная команда, которая была поставлена на очень хорошие рельсы, стала, мягко говоря, плохой командой? То, что они с Юраном сотворили, это непростительно, трижды приглашали в клуб, и все время руководство клуба выражало недоверие. Им стоит задуматься, стоит ли им играть в РПЛ, если они имеют такое отношение к футболу и профессионалам.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:44
Анзорик пытается заменить жеку ловчева, чересчур много его стало в сети, только вот на телевидение его не приглашают.
Izmar
Izmar
вчера в 13:43
Договоренность была на пять, чтобы догнать Зенит по забитым мячам.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:03
Десять - это перебор.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:49
Это ещё зачем?
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
До третьего гола Спартака гости играли вполне достойно, у них были все шансы для возвращения интриги в матч, но реализация была на нуле. А затем случился гол Николсона, после чего химчане просто бросили играть, пропустив еще три штуки, но один из голов все же был отменен. Продолжается безвыигрышная серия Химок, которая началась с пятого тура, похоже, нас ждет очередная тренерская перестановка.

НО.... однако и Александра Селихова неспроста признали лучшим игроком встречи. Это значит, что красно-белые провели отнюдь не выдающийся матч.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:18
Добрый день.

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Гость
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