Кавазашвили: «„Спартак“ мог и 10 голов забить „Химкам“»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу красно-белых над «Химками».
Удивляться нечему, «Спартак» сейчас очень здорово прогрессирует. Такие команды для красно-белых уже пройденный этап. Они могли и десять голов забить. «Химки» сейчас развалены, они в ужасном состоянии находятся, как психологически, так и физически, они убитые. Причину этого пусть ищут руководители данного клуба и города Химки. Почему вдруг прекрасная команда, которая была поставлена на очень хорошие рельсы, стала, мягко говоря, плохой командой? То, что они с Юраном сотворили, это непростительно, трижды приглашали в клуб, и все время руководство клуба выражало недоверие. Им стоит задуматься, стоит ли им играть в РПЛ, если они имеют такое отношение к футболу и профессионалам.
НО.... однако и Александра Селихова неспроста признали лучшим игроком встречи. Это значит, что красно-белые провели отнюдь не выдающийся матч.
НО.... однако и Александра Селихова неспроста признали лучшим игроком встречи. Это значит, что красно-белые провели отнюдь не выдающийся матч.
"Хорошо сыграли" - за этот комментарий. Просьба воздержаться от таких "пустых" комментариев, а именно писать больше и менее абстрактно.
"Хорошо сыграли" - за этот комментарий. Просьба воздержаться от таких "пустых" комментариев, а именно писать больше и менее абстрактно.