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Гиоргобиани: «После ухода Гогниева начали больше уделять времени обороне»

вчера, 12:55

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал об изменениях в команде после ухода главного тренера Спартака Гогниева.

Что изменил Тедеев в игре команды по сравнению с Гогниевым? Главное изменение — больше начали уделять времени обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нем был безбашенный футбол. Слежу ли за Гогниевым? Да, конечно. Думаю, все ребята в «Алании» остались с ним в теплых отношениях. Мы следим за всеми, кто уходит из нашей команды.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:15
Да есть люди )))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:13
А кто говорит про "автобус"?
Любая уважающая себя команда, которая ставит для себя серьёзные задачи начинает с печки, то есть с обороны. Потом выстраивается полузащита и нападение.
Можно иметь хорошую оборону и играть в красивый атакующий футбол..
Примеры Барса, Реал, Бавария, МС и другие гранды.
А играть только в нападение без обороны могут только дураки.
У Гогниева так получилось во второй лиге, потом в первой на новенького, так сказать на дурачка зашло. Ну, а на второй сезон все поняли его тактику и всё крах Алании, после чего руководство дало ему пинка.
С таким стилем Химки не просто вылетят, но и при нём не наберут ни одного очка. Думаю отставка до зимней паузы, максимум сразу когда она наступит.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:04
Мне нет! Мне например нравится смотреть как команда грамотно защищается! Я не понимаю тех кто ругает команды , которые выставляют так называемый автобус и за счет этого берут очки! Они считают что они должны мчаться с шашками наголо условный Факел против условного Зенита , получать пять штук и покидать поле с гордо поднятой головой и нулём очков в кармане!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:32
Нравится, но...
Вот вам бы лично хотелось, что бы команда за которую вы болеете играла в таком стиле?
Думаю вряд ли.
С таким стилем Гогниева никогда не позовут в серьёзный клуб, а скорее всего его уровень вторая лига, там можно так играть.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:12
Но многим нравился его стиль! Правда результат оставлял лучшего!
ДСА
ДСА
вчера в 13:11
Ставка на оборону должна оправдаться.
enkdcce5yeh2
enkdcce5yeh2
вчера в 12:57
Это ещё кто?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:56
Гогниев без башки тренер.
y74ra62hqvk9
y74ra62hqvk9
вчера в 12:56
Время вместо хороводов стало оставаться
Гость
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