Гиоргобиани: «После ухода Гогниева начали больше уделять времени обороне»

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал об изменениях в команде после ухода главного тренера Спартака Гогниева.
Что изменил Тедеев в игре команды по сравнению с Гогниевым? Главное изменение — больше начали уделять времени обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нем был безбашенный футбол. Слежу ли за Гогниевым? Да, конечно. Думаю, все ребята в «Алании» остались с ним в теплых отношениях. Мы следим за всеми, кто уходит из нашей команды.
Любая уважающая себя команда, которая ставит для себя серьёзные задачи начинает с печки, то есть с обороны. Потом выстраивается полузащита и нападение.
Можно иметь хорошую оборону и играть в красивый атакующий футбол..
Примеры Барса, Реал, Бавария, МС и другие гранды.
А играть только в нападение без обороны могут только дураки.
У Гогниева так получилось во второй лиге, потом в первой на новенького, так сказать на дурачка зашло. Ну, а на второй сезон все поняли его тактику и всё крах Алании, после чего руководство дало ему пинка.
С таким стилем Химки не просто вылетят, но и при нём не наберут ни одного очка. Думаю отставка до зимней паузы, максимум сразу когда она наступит.
Любая уважающая себя команда, которая ставит для себя серьёзные задачи начинает с печки, то есть с обороны. Потом выстраивается полузащита и нападение.
Можно иметь хорошую оборону и играть в красивый атакующий футбол..
Примеры Барса, Реал, Бавария, МС и другие гранды.
А играть только в нападение без обороны могут только дураки.
У Гогниева так получилось во второй лиге, потом в первой на новенького, так сказать на дурачка зашло. Ну, а на второй сезон все поняли его тактику и всё крах Алании, после чего руководство дало ему пинка.
С таким стилем Химки не просто вылетят, но и при нём не наберут ни одного очка. Думаю отставка до зимней паузы, максимум сразу когда она наступит.
Вот вам бы лично хотелось, что бы команда за которую вы болеете играла в таком стиле?
Думаю вряд ли.
С таким стилем Гогниева никогда не позовут в серьёзный клуб, а скорее всего его уровень вторая лига, там можно так играть.
Вот вам бы лично хотелось, что бы команда за которую вы болеете играла в таком стиле?
Думаю вряд ли.
С таким стилем Гогниева никогда не позовут в серьёзный клуб, а скорее всего его уровень вторая лига, там можно так играть.