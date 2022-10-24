Гиоргобиани: «После ухода Гогниева начали больше уделять времени обороне»

Полузащитник «Алании» рассказал об изменениях в команде после ухода главного тренера .

Что изменил Тедеев в игре команды по сравнению с Гогниевым? Главное изменение — больше начали уделять времени обороне. При Гогниеве мы больше играли в атаку, старались показать зрелищный футбол. Можно сказать, при нем был безбашенный футбол. Слежу ли за Гогниевым? Да, конечно. Думаю, все ребята в «Алании» остались с ним в теплых отношениях. Мы следим за всеми, кто уходит из нашей команды.