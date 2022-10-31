«Пусть в „Википедии“ читает обо мне». Мостовой ответил Зареме Салиховой

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что «не доверила бы ему тренировать даже хомячков».
Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О её высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334078/salihova-zarema-spartak 31.10.2022
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Видимо Зарема, да и вы с ней заодно, в отличии от Мостового, крупные специалисты по части тренировок хомячков.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334078/salihova-zarema-spartak 31.10.2022
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Видимо Зарема, да и вы с ней заодно, в отличии от Мостового, крупные специалисты по части тренировок хомячков.
П.С. И все таки к игрокам, даже бывшим, своей любимой команды надо относится с уважением. Иначе не стоит гордится титулами, которые они завоевали.
П.С. И все таки к игрокам, даже бывшим, своей любимой команды надо относится с уважением. Иначе не стоит гордится титулами, которые они завоевали.
Зарема?! А она что-то должна делать?! Она высказала свое мнение и я с ней согласен!
Зарема?! А она что-то должна делать?! Она высказала свое мнение и я с ней согласен!
Как ведёт себя царёк , это походит под эти слова!
Как ведёт себя царёк , это походит под эти слова!
"Нет,жив Дантес,он жив ужасно
.....................................................
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
ежеминутно,ежечасно
он может выстрелить в меня".
Пародист Александр Иванов:
"...я в Доризо стрельну,пожалуй,
но кто же вспомнит обо мне???".
"Нет,жив Дантес,он жив ужасно
.....................................................
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
ежеминутно,ежечасно
он может выстрелить в меня".
Пародист Александр Иванов:
"...я в Доризо стрельну,пожалуй,
но кто же вспомнит обо мне???".
И возможно будет, в футбольном кругу, новое название команды шутя на русском языке, которую тренирует "царь":
"Хомячек"
И возможно будет, в футбольном кругу, новое название команды шутя на русском языке, которую тренирует "царь":
"Хомячек"
А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334087/mostovoy-aleksandr-salihova-zarema 31.10.2022
А как же: "В России меня спрашивают: «Александр, почему вы не хотите быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовёт."
А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334087/mostovoy-aleksandr-salihova-zarema 31.10.2022
А как же: "В России меня спрашивают: «Александр, почему вы не хотите быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовёт."