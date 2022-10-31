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«Пусть в „Википедии“ читает обо мне». Мостовой ответил Зареме Салиховой

вчера, 18:51

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что «не доверила бы ему тренировать даже хомячков».

Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О её высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…

При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:37
А ты бы доверил Мостовому хомячков или ЦСКА?! Я бы нет! И не стоит вырывать из слов Заремы контекст! Там она все правильно сказала - читайте целиком а не заголовок!
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:26
Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334078/salihova-zarema-spartak 31.10.2022
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Видимо Зарема, да и вы с ней заодно, в отличии от Мостового, крупные специалисты по части тренировок хомячков.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
У нас хватает игроков к которым мы относимся с уважением, Мостовой в их число не входит! Это Мостовой должен с уважением относиться к Спартаку который дал ему путевку в жизнь! А Зарема говорит по делу! Разве нет?!
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:22
Если Мостовой балабол, то кто же в таком случае Зарема?
П.С. И все таки к игрокам, даже бывшим, своей любимой команды надо относится с уважением. Иначе не стоит гордится титулами, которые они завоевали.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Во первых "выигрывал" не Мостовой а команда, а во вторых это не отменяет того факта что он стал балаболом! Я отличаю черное от белого и не заступаюсь за бывших и настоящих игроков и тренеров Спартака если они совершили недостойный поступок в отличии от ваших болел, впрочем вы видимо просто не читаете что ваши про Семака пишут, а зачем, вам ведь Спартак интересней!)
Зарема?! А она что-то должна делать?! Она высказала свое мнение и я с ней согласен!
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:33
Вот вы, болельщик Спартака, наверняка гордитесь титулами завоеванными вашим любимым клубом в прошлом. А.Мостовой в составе СпаМа дважды выигрывал золото, один раз Кубок. А ЧТО такого сделала для вашей любимой команды Зарема? Почему вы ЦАРЯ променяли непонятно на кого? Стыдно, одновременно гордится заслугами человека и хаять его.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:31
Не уважаю Бышовца из-за того письма перед ЧМ , но как же он хорошо сказал: есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела.
Как ведёт себя царёк , это походит под эти слова!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:13
Гениально!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:12
Поэт Николай Доризо:
"Нет,жив Дантес,он жив ужасно
.....................................................
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
ежеминутно,ежечасно
он может выстрелить в меня".

Пародист Александр Иванов:
"...я в Доризо стрельну,пожалуй,
но кто же вспомнит обо мне???".
minai
minai
вчера в 19:51, ред.
А разве есть Хомячинная Википедия ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:31, ред.
Первое слово дороже второго. Первый ужалил "царь". Первый.
И возможно будет, в футбольном кругу, новое название команды шутя на русском языке, которую тренирует "царь":
"Хомячек"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:23
Зарема Салихова - умница, в чём я с вами абсолютно согласен. Её суждения во многих случаях отличаются ясностью ума. Пусть и дальше высказывает своё мнение на страницах Соккера. Желаю ей родить здорового ребёночка. Очередного ! Молодец, всё успевает делать.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:18
«Бывали хуже времена, но не было подлей.» (Н. А. Некрасов, «Современники»)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:07
Вот чем мне нравится Зарема так это тем, что от одной её фразы у пустозвонов и троллей пер**ки дымят!)

А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334087/mostovoy-aleksandr-salihova-zarema 31.10.2022
А как же: "В России меня спрашивают: «Александр, почему вы не хотите быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовёт."
Capral
Capral
вчера в 19:05, ред.
Как же всё это противно, господа. Не припомню, чтобы в "Советском спорте" или в "Футбол-Хоккее" писались в советское время подобные вещи. Один пижон, обещает прийти на работу без трусов, двое других сводят счеты публично между собой. Как же же всё это омерзительно, господа.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:00, ред.
Александр, дело женщины, умна она или глупа, высказать своё мнение. Дело мужчины, если он таковым является, ознакомиться с ним и... промолчать.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:00
"В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут" - похоже на статус из ВК)
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