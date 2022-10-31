«Пусть в „Википедии“ читает обо мне». Мостовой ответил Зареме Салиховой

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что «не доверила бы ему тренировать даже хомячков».

Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? О её высказываниях я узнаю только благодаря журналистам. А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…

При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в «Википедии» читает о Мостовом. В людях я всегда ищу хорошее, а плохое они сами покажут.