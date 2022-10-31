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Маслов: «На чемпионате мира буду болеть за Англию»

вчера, 17:19

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про «Лидс», «Ман Сити», «Тоттенхэм».

У Саутгейта и сборной Англии непростой год? Да, но у кого он выдался простым?

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 21:26
Паша-автогол. В челси егл нпдо зощитником
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:52
"Маленькие стадиончики"??? Маслёнок,признайся,за кого ты болеешь конкретно в АПЛ...
А я буду болеть против тех,кто по ту сторону прицела,и за КНДР.А они играют???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:46
Топим все за саудитов !!! )))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:05
Лучше бы молчал, чем такое нести.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:43
На костре готовить будет и давиться горелой, печенной картохой).
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:22
Терешкову не говори
qxc27ppy9r8v
qxc27ppy9r8v
вчера в 17:21
Значит с первой стадии плей-офф ни за кого болеть не будешь
Гость
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