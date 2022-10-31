Маслов: «На чемпионате мира буду болеть за Англию»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.
На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про «Лидс», «Ман Сити», «Тоттенхэм».
У Саутгейта и сборной Англии непростой год? Да, но у кого он выдался простым?
А я буду болеть против тех,кто по ту сторону прицела,и за КНДР.А они играют???
А я буду болеть против тех,кто по ту сторону прицела,и за КНДР.А они играют???