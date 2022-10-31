Лепехин: «Зачем нам дорогостоящие легионеры, если мы не играем в Европе?»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о легионерах РПЛ .

Упал ли интерес к РПЛ после ухода легионеров минувшим летом? Я разницы особой не вижу, считаю, что еще больше иностранцев должно уйти. Мы не играем в Европе, с какой целью мы держим этих дорогостоящих легионеров? У нас в стране и без этого есть куда деньги тратить.

Легионеры нужны, чтобы выиграть чемпионат России или занять третье место? Я не вижу в этом особого смысла, если мы не играем в еврокубках. Может быть, нашему поколению и не удастся никогда поиграть в еврокубках, пусть в командах играют преимущественно россияне. Да, может быть, в таком случае упадет зрелищность, но я сомневаюсь в этом. Тогда мы будем понимать, что это наш футбол – российский, а не бразильский или какой-то другой.