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Лепехин: «Зачем нам дорогостоящие легионеры, если мы не играем в Европе?»

вчера, 18:18

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о легионерах РПЛ.

Упал ли интерес к РПЛ после ухода легионеров минувшим летом? Я разницы особой не вижу, считаю, что еще больше иностранцев должно уйти. Мы не играем в Европе, с какой целью мы держим этих дорогостоящих легионеров? У нас в стране и без этого есть куда деньги тратить.

Легионеры нужны, чтобы выиграть чемпионат России или занять третье место? Я не вижу в этом особого смысла, если мы не играем в еврокубках. Может быть, нашему поколению и не удастся никогда поиграть в еврокубках, пусть в командах играют преимущественно россияне. Да, может быть, в таком случае упадет зрелищность, но я сомневаюсь в этом. Тогда мы будем понимать, что это наш футбол – российский, а не бразильский или какой-то другой.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:18, ред.
Как зачем? Чтобы потрясти воображение обычных граждан невъипенными зарплатами легов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
Начни с "главного персонажа"-"Зенита" Могу на этом примере пояснить,для чего.Для постоянного доминирования в РПЛ.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:10
Ну и, даже если бы и играли в Европе, толку то от легионеров? Они едут в Россию только исключительно ради больших денег!
Naherger
Naherger
вчера в 19:37
Надо же, и из Питера звучат умные мысли...
Эти бы слова да Газпрому в уши.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:55
Все палки о двух концах. Просто некоторые видят один.
pomor45
pomor45
вчера в 18:53
С другой стороны, если нас нет в ЕК, то где ещё мы увидим их вживую? На мой взгляд более острым является вопрос о качестве легионеров.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:33
🤕 без слов.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 18:29
Агентам и всякой футбольной шушаре надо же на что-то жить
monah-10
monah-10
вчера в 18:21
Может быть в прок, а вдруг завтра, Европу нагнем, зима близка.
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