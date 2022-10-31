Полузащитник ЦСКА поделился мнением о вратаре «армейцев» .

Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ . В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сейвы. Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл.