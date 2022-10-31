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Медина: «Акинфеев — один из лучших вратарей, с которыми я играл»

вчера, 17:45

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сейвы. Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:39
Ну в России он за последние 20 лет он лучший и самый стабильный вратарь. Болелы спартака и зенита хотели впихнуть на 1 место много вратарей малафеев лодыгин селихов максименко ребров лунев и т д и т п. И все они проводили 1-2 хороших сезона а потом пропадали то травмы то не в форме то в запас сядут. А акинфеев может на троечку стоит в воротах но зато твердая тройка в отличие от других вратарей. Единственный вратарь хороший был плетикосса и то вы его посадили на скамейку чтобы больше легионеров играли на поле и он позже в Ростове выступал и за сборную Хорватию долго играл
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:59
Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334081/medina-hesus-cska 31.10.2022
Не "лучший" а "один из лучших", а учитывая что Медина до ЦСКА поиграл лишь в двух командах то даже становится интересно кто же лучший - вратарь Либертада или Нью Йорк сити?!
Naherger
Naherger
вчера в 19:39
Жаль только сам Хесус ,думаю,даже не в 20-ке лучших партнёров капитана
pomor45
pomor45
вчера в 19:21
Гораздо полезнее играть против лучших вратарей, чем с ними.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:48
В карьере Медины это первый такой вратарь и врядли ещё кто либо будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:18
Это точно - Акинфеев хорош!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:03
Акинфеев действительно Легенда не только ЦСКА, но и всего российского футбола ⚽️ ! Удачи тебе Игорян .
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