Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.
Акинфеев — легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сейвы. Для меня Игорь — один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334081/medina-hesus-cska 31.10.2022
Не "лучший" а "один из лучших", а учитывая что Медина до ЦСКА поиграл лишь в двух командах то даже становится интересно кто же лучший - вратарь Либертада или Нью Йорк сити?!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334081/medina-hesus-cska 31.10.2022
Не "лучший" а "один из лучших", а учитывая что Медина до ЦСКА поиграл лишь в двух командах то даже становится интересно кто же лучший - вратарь Либертада или Нью Йорк сити?!