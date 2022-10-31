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В 2019 году «Динамо» отказалось подписывать Языджи за 23 млн евро

вчера, 20:09

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что полузащитник Юсуф Языджи, который выступал за ЦСКА, мог оказаться в «Динамо» в 2019 году.

Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках. Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф. Нам озвучили ценник — 23 миллиона евро, если я не ошибаюсь. Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за 16-18 миллионов евро, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень.

Если сравнить Языджи с Максимиллианом Филиппом — тогда, наверное, руководство «Динамо» ошиблось, отказавшись покупать турецкого футболиста. Но мы не узнаем, что бы было, если бы Юсуф приехал в Россию раньше — играл бы он так успешно? Не могу назвать это ошибкой или находкой.

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juchok
juchok ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:11
а как же Уилкшир, Воронин, Танасиевич, Фернандес, Джуджак, Мисимович, Березовский?

Много было хороших легов в Динамо, список выше явно круче Кураньи, имхо
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:43
и правильно сделали
Храневец
Храневец
вчера в 20:18
Считаю лучшие легионеры всех времен клуба Данни Короман Вальбуэна может Кураньи а сколько 62а взяли типа Изибора или Манише даже не счесть !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:15
И что? ТОгда для многих клубов это были неподъёмные деньги.
Гость
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