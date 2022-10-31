В 2019 году «Динамо» отказалось подписывать Языджи за 23 млн евро

Бывший спортивный директор «Динамо» рассказал, что полузащитник , который выступал за ЦСКА , мог оказаться в «Динамо» в 2019 году.

Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках. Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф. Нам озвучили ценник — 23 миллиона евро, если я не ошибаюсь. Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за 16-18 миллионов евро, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень.

Если сравнить Языджи с Максимиллианом Филиппом — тогда, наверное, руководство «Динамо» ошиблось, отказавшись покупать турецкого футболиста. Но мы не узнаем, что бы было, если бы Юсуф приехал в Россию раньше — играл бы он так успешно? Не могу назвать это ошибкой или находкой.