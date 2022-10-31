«Оцениваю результат первого круга нормально». Корнаухов — о ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил первую половину сезона в РПЛ для «армейцев».

Оцениваю результат первого круга нормально, выводы глобальные делаются весной, когда распределяются места. Сейчас всё в рабочем режиме, создается игра, есть новые легионеры и новые ребята из академии. Где‑то можно было чуть больше очков набрать, для этого нужно реализацию подтянуть.