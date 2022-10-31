«Оцениваю результат первого круга нормально». Корнаухов — о ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил первую половину сезона в РПЛ для «армейцев».
Оцениваю результат первого круга нормально, выводы глобальные делаются весной, когда распределяются места. Сейчас всё в рабочем режиме, создается игра, есть новые легионеры и новые ребята из академии. Где‑то можно было чуть больше очков набрать, для этого нужно реализацию подтянуть.
Какие у клуба цели на вторую половину сезона? У ЦСКА всегда и везде были максимальные цели. Как локальные — побеждать в каждом матче, так и глобальные — выигрывать турниры. Цели сейчас такими же и остаются.
И если уж мы пользователи знаем их, то вам то грех не знать таких.
Тут же ничего сложного нет, заходишь в любую тему, новость и сразу всё видно.
Просто видел как некоторых удаляют которые пишут в тему, но кратко и ещё советуют, что бы он такое не писал якобы "Например тот комментарий теоретически можно было написать в любой ветке, точно в любой новости".
А потом видишь "Ожидаемо было" и думаешь, а есть ли хоть одна новость на соккере, что бы не подошли эти слова.
Кстати за мой удалённый комментарий очки не удаляли, так что я явно не за очки борюсь, да и особо сегодня лично мне эти очки не особо нужны были, так что меня в этом вообще никак упрекнуть нельзя.
Так, что могу пожелать вам только удачи в вашем нелёгком деле и уж если карать, то по справедливости, а не выборочно.
Надеюсь вы коллегам передадите или они сами всё увидят, прочитают и сделают выводы.
А я наверное сделаю паузу, так как апатия появилась после таких движении.
У меня три аккаунта: два Байкала и этот и все активные, где я пишу много и даже когда пишу кратко, то пишу только в тему.
От меня не увидите комментариев типа "всё может быть" или "Ожидаемо было" ну или "и такое бывает".
Но если эти комментарии на ветке висят, а вы их не удаляете, а мои стали, то вообще писать охота пропадает.
Я как некоторые "пугать" и "стращать" не собираюсь, считаю это глупостью. Если уйду то молча, в отличии от тех кто пугает, а потом другие аккауны создают.
Я просто сделаю паузу, отдохну. В конкурсе наверное на удачу надеяться буду, на лихие ставки.
Удачи и не скучайте!!!
И если уж мы пользователи знаем их, то вам то грех не знать таких.
Тут же ничего сложного нет, заходишь в любую тему, новость и сразу всё видно.
Просто видел как некоторых удаляют которые пишут в тему, но кратко и ещё советуют, что бы он такое не писал якобы "Например тот комментарий теоретически можно было написать в любой ветке, точно в любой новости".
А потом видишь "Ожидаемо было" и думаешь, а есть ли хоть одна новость на соккере, что бы не подошли эти слова.
Кстати за мой удалённый комментарий очки не удаляли, так что я явно не за очки борюсь, да и особо сегодня лично мне эти очки не особо нужны были, так что меня в этом вообще никак упрекнуть нельзя.
Так, что могу пожелать вам только удачи в вашем нелёгком деле и уж если карать, то по справедливости, а не выборочно.
Надеюсь вы коллегам передадите или они сами всё увидят, прочитают и сделают выводы.
А я наверное сделаю паузу, так как апатия появилась после таких движении.
У меня три аккаунта: два Байкала и этот и все активные, где я пишу много и даже когда пишу кратко, то пишу только в тему.
От меня не увидите комментариев типа "всё может быть" или "Ожидаемо было" ну или "и такое бывает".
Но если эти комментарии на ветке висят, а вы их не удаляете, а мои стали, то вообще писать охота пропадает.
Я как некоторые "пугать" и "стращать" не собираюсь, считаю это глупостью. Если уйду то молча, в отличии от тех кто пугает, а потом другие аккауны создают.
Я просто сделаю паузу, отдохну. В конкурсе наверное на удачу надеяться буду, на лихие ставки.
Удачи и не скучайте!!!
Лично вы знаете, кто из пользователей давно на сайте и кто помимо, того что учувствует в конкурсе ещё и много пишет, причём развёрнуто и по многу.
А есть пользователи, которые заводят аккаунты только для конкурса и вот там заходи и удаляй почти все комментария, так как там не смысловой нагрузки нет и состоят из одного двух слов, но почему то их не удаляют.
Вот вы можете поднять мой удалённый комментарий? Вы увидите, что там написано в тему статьи. Коротко, но в тему и по-моему из троих слов точно, а вот к примеру
«Реал» выиграл у «Севильи»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1333078/real-sevilya 23.10.2022
Ожидаемо было.
Реал чемпион!
Совершенно случайно !
Севилья всё же сражалась.
Рад за него...
Серьёзная заявка на трофей. Удачи
Это ожидаемый результат
То есть вашему это всё не "пустые" комментарии?
а некоторых удаляют и говорят им "Например тот комментарий теоретически можно было написать в любой ветке, точно в любой новости".
Так объясните теперь почему вы не удаляете такие комментария активных участников конкурса?
Или надо удалять все такие комментария или не трогать никого, а то как то выборочно получается, а некоторых вообще не трогаете.
Как вычислить? Ну как я сказал вы знаете всех таких, второе зайти на любую ветку и там всё так и происходит. Извините, но не увидеть всё это надо очень стараться.
Лично вы знаете, кто из пользователей давно на сайте и кто помимо, того что учувствует в конкурсе ещё и много пишет, причём развёрнуто и по многу.
А есть пользователи, которые заводят аккаунты только для конкурса и вот там заходи и удаляй почти все комментария, так как там не смысловой нагрузки нет и состоят из одного двух слов, но почему то их не удаляют.
Вот вы можете поднять мой удалённый комментарий? Вы увидите, что там написано в тему статьи. Коротко, но в тему и по-моему из троих слов точно, а вот к примеру
«Реал» выиграл у «Севильи»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1333078/real-sevilya 23.10.2022
Ожидаемо было.
Реал чемпион!
Совершенно случайно !
Севилья всё же сражалась.
Рад за него...
Серьёзная заявка на трофей. Удачи
Это ожидаемый результат
То есть вашему это всё не "пустые" комментарии?
а некоторых удаляют и говорят им "Например тот комментарий теоретически можно было написать в любой ветке, точно в любой новости".
Так объясните теперь почему вы не удаляете такие комментария активных участников конкурса?
Или надо удалять все такие комментария или не трогать никого, а то как то выборочно получается, а некоторых вообще не трогаете.
Как вычислить? Ну как я сказал вы знаете всех таких, второе зайти на любую ветку и там всё так и происходит. Извините, но не увидеть всё это надо очень стараться.