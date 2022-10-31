Джикия: «Для меня сейчас Соболев — лучший нападающий страны»

Капитан «Спартака» высоко отозвался об игровых качествах нападающего .

Могу ли я назвать Соболева лучшим российским нападающим сейчас? Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.

Почему не должен говорить это на камеру? Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.