Джикия: «Для меня сейчас Соболев — лучший нападающий страны»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высоко отозвался об игровых качествах нападающего Александра Соболева.
Могу ли я назвать Соболева лучшим российским нападающим сейчас? Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.
Почему не должен говорить это на камеру? Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.
Потому что на камеру надо говорить правду..
По закону жанра журналисты должны были продолжить...
- Георгий, а назовите лучший клуб страны.
- Георгий, вы случайно не знаете какой испанский тренер лучший в РПЛ ??
- Георгий, может быть вы ответите, кто из голландских игроков наиболее ярко проявил себя в нашей Лиге ?
Потому что на камеру надо говорить правду..
По закону жанра журналисты должны были продолжить...
- Георгий, а назовите лучший клуб страны.
- Георгий, вы случайно не знаете какой испанский тренер лучший в РПЛ ??
- Георгий, может быть вы ответите, кто из голландских игроков наиболее ярко проявил себя в нашей Лиге ?