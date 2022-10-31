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Джикия: «Для меня сейчас Соболев — лучший нападающий страны»

вчера, 19:14

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высоко отозвался об игровых качествах нападающего Александра Соболева.

Могу ли я назвать Соболева лучшим российским нападающим сейчас? Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.

Почему не должен говорить это на камеру? Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 13:53
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:56, ред.
    Почему я не должен говорить это на камеру?
    Потому что на камеру надо говорить правду..

    По закону жанра журналисты должны были продолжить...
    - Георгий, а назовите лучший клуб страны.
    - Георгий, вы случайно не знаете какой испанский тренер лучший в РПЛ ??
    - Георгий, может быть вы ответите, кто из голландских игроков наиболее ярко проявил себя в нашей Лиге ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:24
    Сейчас очень слабые напы, хоть и прибавили Чалов и Соболев
    makkie
    makkie
    вчера в 19:51
    Топ-3 нападающих в России прямо сейчас: Соболев, Комличенко, Чалов + Сычевой.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:49
    Не тыкать, а царапнет в лицо).
    Гость
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