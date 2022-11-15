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«Гном – настоящий инопланетянин». Ди Мария высказался о Месси

вчера, 18:58

Футболист «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своем партнере по национальной команде Лионеле Месси, который на клубном уровне защищает цвета ПСЖ.

Для меня играть вместе с Лео – дорогого стоит. Он лучший в мире. Гном – настоящий инопланетянин, всегда это говорил. И вновь повторю: игра с Лео – лучшее, что произошло со мной в карьере.

Вместе мы много лет играем за сборную, и я даже играл с ним в одном клубе, ибо видеть его каждый день — гораздо лучше. Играть в одной команде с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, знает, к чему стремится.

Стоит отметить, что партнеры по командам порой называют Месси гномом, данное прозвище по отношению к нему используется со времен юношеской команды «Барселоны».

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Все комментарии
feris1
feris1
вчера в 23:26
Гном,карлик,полурослик звучит как комплимент)
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:08
Аргентина одна из главных фаворитов предстоящего ЧМ и во многом из-за того, что у неё впереди есть в наличии убойная связка гениальных мастеров - Ди Мария - Месси. Для обоих это, наверняка, последний ЧМ, поэтому он должен стать для них каким-то особенным, самым важным турниром в карьере и последним шансом завоевать самый главный титул в мировом футболе. В 2014 году им не повезло в финале с Германией, где тот же Месси мог добыть третье чемпионство для Аргентины, в России в 2018 они вообще провалились и теперь для этих опытнейших и великих ветеранов сборной Аргентины наступает момент истины, последний шанс для восхождения на самый крутой футбольный олимп. Они снова вместе в сборной, а это значит, что мир с большой долей вероятности, может увидеть 18 декабря в финале ЧМ именно Аргентину.
Namuri
Namuri
вчера в 20:39
Перед чемпионатом мира всегда показывают свои мысли. Месси будет вырвать на этом чемпионате.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 20:08
2 белоснежки и 8 гномов))) Многие поймут😂😂😂
Брулин
Брулин
вчера в 19:47
Месси, коренастый мужичок. Не каждый его хейтер дорос до его 1.69)
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:34
Да, он просто гном... А больше ничего и не надо...
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:15
Месси вроде не в обидках точно)...
4uv22dskavhf
4uv22dskavhf
вчера в 19:14
Опять эта старая песня.
Никогда не забуду, как гном вел себя после 2:8.
А еще он уничтожил клуб, который его создал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:10
Анхель знает что говорит.... не один год играют.
протон
протон
вчера в 19:07
ДиМа так называет Месси с их юности, и это звучит ласково. В свою очередь, у Ди Марии прозвище "тощий" (Fideo), и в этом тоже нет никакого оскорбления.
Все аргентинские футболисты имеют прозвища и именно так и обращаются друг к другу.
протон
протон
вчера в 19:05
Много вингеров с ростом 168-175
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