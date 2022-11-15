Футболист «Ювентуса» и сборной Аргентины высказался о своем партнере по национальной команде , который на клубном уровне защищает цвета ПСЖ .

Для меня играть вместе с Лео – дорогого стоит. Он лучший в мире. Гном – настоящий инопланетянин, всегда это говорил. И вновь повторю: игра с Лео – лучшее, что произошло со мной в карьере.

Вместе мы много лет играем за сборную, и я даже играл с ним в одном клубе, ибо видеть его каждый день — гораздо лучше. Играть в одной команде с Лео – это сбывшаяся мечта. Он очень зрелый, знает, к чему стремится.