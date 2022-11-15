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Президент ФИФА призвал остановить военные конфликты на время ЧМ-2022

вчера, 15:35

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к лидерам стран на саммите G20, призвав остановить все вооруженные конфликты на время чемпионата мира по футболу. Мундиаль-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол — это сила добра. Мы не наивны, веря, что футбол может решить мировые проблемы. Мы знаем, что наша главная цель — организация спортивного направления, поскольку «футбол объединяет мир», этот чемпионат мира по футболу, который посмотрят пять миллиардов человек, может стать толчком для позитивного жеста.

Россия принимала последний чемпионат мира по футболу в 2018 году, а Украина подает заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Возможно, нынешний чемпионат мира, который стартует через пять дней, действительно может стать тем положительным толчком. Поэтому моя просьба ко всем вам подумать о временном прекращении огня, на один месяц, на время чемпионата мира по футболу, или, по крайней мере, о создании гуманитарных коридоров, или о чем-либо, что могло бы привести к возобновлению диалога, как первый шаг к миру. Вы мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории.

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