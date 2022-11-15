Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своём подходе к тренерской работе.
Я из простой семьи, из места, где едят хорошо. Как мне удается ладить с футболистами? Я обедаю с ними. Я очень привязан к родной еде и земле.
Полагаю, что лучше победить, хоть и при слабой игре. Хорошие футболисты добывают победы, а не хорошие тренеры. Со слабыми футболистами не выиграешь.
Ранее стало известно, кто может стать следующим тренером «Реала».
Более того, иногда достаточно сплава, хороший тренер-хорошие игроки, пример Греции Рехагля на Евро 2004 показателен.
Более того, иногда достаточно сплава, хороший тренер-хорошие игроки, пример Греции Рехагля на Евро 2004 показателен.