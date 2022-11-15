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Анчелотти рассказал о своём подходе к тренерской работе

вчера, 17:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своём подходе к тренерской работе.

Я из простой семьи, из места, где едят хорошо. Как мне удается ладить с футболистами? Я обедаю с ними. Я очень привязан к родной еде и земле.

Полагаю, что лучше победить, хоть и при слабой игре. Хорошие футболисты добывают победы, а не хорошие тренеры. Со слабыми футболистами не выиграешь.

Ранее стало известно, кто может стать следующим тренером «Реала».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:35
Анчелотти в плей-офф делал практически одни и те же замены из матча в матч и они работали. А в матче с МС вообще заменил Каземиро и Модрича и команда добыла победу с необходимой разницей. Игроки Реала, выходившие на замену, участвовали в забитых голах. Анчелотти знает что делать и не боится это делать. "Не понять как это вышло" это не про него.
протон
протон
сегодня в 00:34
Если он говорил о хороших игроках и отличном тренере, а не о плохих игроках, то в каждом правиле есть исключения.
Более того, иногда достаточно сплава, хороший тренер-хорошие игроки, пример Греции Рехагля на Евро 2004 показателен.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:15
А ещё Анчелотти внимательно читал ростовские спортивные издания - это очень помогает в тренерской работе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:03
Так всё просто по житейски! Наладил контакт с футболистами и даёт результат!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:02
Этому тренеру тренерского таланта точно не занимать.
Гость
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