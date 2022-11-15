Лапорта: «„Барселона“ идёт по пути экономического восстановления»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил финансовое положение каталонского клуба.
«Барселона» идет по пути экономического восстановления. Скоро мы вернемся на допандемийный уровень и станем одним из наиболее стабильных клубов в мире с финансовой точки зрения.
Ранее Лапорта высказался о целях клуба в текущем сезоне.
Настоящее экономическое выздоровление начнется только после реконструкции Камп Ноу. Просто уменьшить зарплатный фонд - это конечно хорошо, но недостаточно. Так что ждать еще года 3 как минимум. Но процесс пошел, и это радует.
Настоящее экономическое выздоровление начнется только после реконструкции Камп Ноу. Просто уменьшить зарплатный фонд - это конечно хорошо, но недостаточно. Так что ждать еще года 3 как минимум. Но процесс пошел, и это радует.