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Лапорта: «„Барселона“ идёт по пути экономического восстановления»

вчера, 17:09

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил финансовое положение каталонского клуба.

«Барселона» идет по пути экономического восстановления. Скоро мы вернемся на допандемийный уровень и станем одним из наиболее стабильных клубов в мире с финансовой точки зрения.

Ранее Лапорта высказался о целях клуба в текущем сезоне.

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monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:14
Все у них нормально. И Ляпорта знал и знает куда ведет клуб, сейчас проходят переговоры с кредиторами об оформлении долга в якобы инвестиции клуба, что автоматически убирает все баны с клуба, и по бухгалтерии клуб выходит даже в плюс, и переговоры на стадии завершения, да клуб их конечно когда нибудь должен будет вернуть, но это уже другая история.
протон
протон
вчера в 19:09
Они с Хави похоже соревнуются кто больше громких и популистских заявлений сделает. Работайте лучше, желательно молча! Тогда и результаты будут. У команды игровые, а у клуба в целом финансовые.
Настоящее экономическое выздоровление начнется только после реконструкции Камп Ноу. Просто уменьшить зарплатный фонд - это конечно хорошо, но недостаточно. Так что ждать еще года 3 как минимум. Но процесс пошел, и это радует.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:12
С такими долгами , давно пора.
Гость
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