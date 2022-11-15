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Шомуродов: «Пообщаемся с Карпиным после матча против России»

вчера, 16:29
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Казахстана и России.

В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и против Казахстана, и против России.

Какие воспоминания остались от России? Мне нравилось там играть. В «Ростове» я провёл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие.

Говорил ли с Карпиным о матче? Ещё нет. Думаю, что после матча, перед отъездом, с ним пообщаемся.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:05
Если Узбекистан победит, то можно общаться с высока.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:03
Общение с Карпиным после матча иногда плохо заканчивается. Не верите? Спросите у Билича...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:30
Былоб круто,еслиб он забил 3 безответных мяча!
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