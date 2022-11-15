Шомуродов: «Пообщаемся с Карпиным после матча против России»

Нападающий сборной Узбекистана поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Казахстана и России.

В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и против Казахстана, и против России.

Какие воспоминания остались от России? Мне нравилось там играть. В «Ростове» я провёл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие.

Говорил ли с Карпиным о матче? Ещё нет. Думаю, что после матча, перед отъездом, с ним пообщаемся.