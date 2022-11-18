Булыкин: «Хотелось увидеть голы. Но Карпин выбрал что-то другое»

Бывший нападающий «Локомотива» прокомментировал результат матча между сборными России и Таджикистана.

Честно говоря, совсем не доволен увиденным. Конечно же, в столь тяжелое время для российского спорта хотелось бы увидеть результат, увидеть голы. Но Карпин выбрал что-то другое. То есть посмотреть ближайший резерв. Мое мнение, никто из болельщиков не доволен результатом в этой игре, потому что все очень хотели видеть голы и победу