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Булыкин: «Хотелось увидеть голы. Но Карпин выбрал что-то другое»

вчера, 05:12
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча между сборными России и Таджикистана.

Честно говоря, совсем не доволен увиденным. Конечно же, в столь тяжелое время для российского спорта хотелось бы увидеть результат, увидеть голы. Но Карпин выбрал что-то другое. То есть посмотреть ближайший резерв. Мое мнение, никто из болельщиков не доволен результатом в этой игре, потому что все очень хотели видеть голы и победу

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:48
лучше бы он выбрал Армению
112910415
112910415
вчера в 11:25
голы будут в следующем матче
но обрадуется ли наш вратарь ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:27
Карпин резерв проверял,игра не получилась
ДСА
ДСА
вчера в 07:56
Похоже установка была не обидеть Таджикистан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:53
Ну,кто там следующий?кого мы ещё не обижали,в очередь!
Gahi
Gahi
вчера в 05:45
На то он и товарищеский матч, победила дружба с полным стадионом болельщиков.
Гость
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