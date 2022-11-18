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Губерниев: «Матч сборной России оценивать очень сложно и даже невозможно»

вчера, 05:16
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

Этот матч оценивать очень сложно и даже невозможно. Да, игра кислая, что говорить. Была похожа на предсезонную товарищескую игру, но мы не знаем, какую задачу ставил Карпин перед командой. Здесь, конечно, нужно спрашивать у него, насколько сборная выполнила то, что он предлагал футболистам.

Было много новых имен, мы их увидели. Игру оценивать я бы вообще никак не стал. Не выиграли, но в то же время очень сложно вообще что-то сказать сейчас нам по делу, потому что нужно спрашивать главного тренера. Здорово, что сборная сыграла. На этом фоне это уже маленький праздник для болельщиков. Думаю, что с Узбекистаном, без всякого сомнения, картина будет другой, потому что нужно выигрывать все-таки. Но, повторюсь, что все идет от той задачи, которую ставил Карпин той молодежи, которая сегодня выходила играть.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:47
Какую задачу ставил Карпин,не знает никто.Даже сам Карпин и Губерниев.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:40
Ты вообще способен оценивать только мазь для лыж . И то ,очень сомнительно !
Азиз Азиз 1
Азиз Азиз 1
вчера в 12:31
Не забить таджикам хотя бы один гол это позор любой гранд в Азии забил бы минимум два ,стакой игрой и в Азии Россия считается среднеком
Инсаров
Инсаров
вчера в 09:24
Назовите хотя бы одну игру сборной под руководством Карпина, в которой игроки показали хороший футбол (речь идёт об игре, а не результате) и приличную тактическую выучку на матч. Я, лично, такой не припомню. А вот позорный матч с Хорватией трудно забыть.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 08:43
Что же оценивать, если игры не было?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:39
Этот матч внес настолько неоценимый вклад в развитие футбола, что оценить это сложно и невозможно.
112910415
112910415
вчера в 07:47
Диме не успели сказать, хвалить надо или критиковать !
очень трудно парню )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:55
Похоже заранее договорились ничейку скатать,уже не первую и думаю что не последнию!
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