Черевченко: «Сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей»

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил ничейный результат в контрольной игре сборных Таджикистана и России (0:0).
Вы же понимаете, что в футбол все научились играть. Моменты были и у России, и у Таджикистана. Искусственное поле накладывает свой отпечаток. Жаль, что Песьяков получил травму. А игра, мне кажется, была ничейная. Чтобы не играть вничью с Таджикистаном, сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей.
Матч против Узбекистана? Насколько я знаю, сборная Таджикистана уступает предстоящему сопернику в рейтинге ФИФА. Будет сложно команде Карпина.