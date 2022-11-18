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Черевченко: «Сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей»

вчера, 10:22
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил ничейный результат в контрольной игре сборных Таджикистана и России (0:0).

Вы же понимаете, что в футбол все научились играть. Моменты были и у России, и у Таджикистана. Искусственное поле накладывает свой отпечаток. Жаль, что Песьяков получил травму. А игра, мне кажется, была ничейная. Чтобы не играть вничью с Таджикистаном, сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей.

Матч против Узбекистана? Насколько я знаю, сборная Таджикистана уступает предстоящему сопернику в рейтинге ФИФА. Будет сложно команде Карпина.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 11:32
Участием в сборной перестали гордиться, берут всех подряд
4rqtn5qw5gey
4rqtn5qw5gey
вчера в 11:31
С Джамшутами как-то уже не тянем, надо бы с каким-нибудь Сент-Винсентом и Гренадинами попробовать, хотя тоже не факт, что осилим
drug01
drug01 ответ bbs96gc6b69f (раскрыть)
вчера в 11:31
Может автор думает что с каждой игрой игра будет лучше?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:31
Нужно больше времени на сборах и согласен почаще играть.
bbs96gc6b69f
bbs96gc6b69f
вчера в 11:24
Пощади, Игорёха, больше такого ужаса мы просто не вынесем!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:17
Мы и два таких матча с трудом выдержали, сейчас третий предстоит. Если так и дальше будет - болельщики могут вымереть от сердечных приступов.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:45
Если таких матчей, как вчера, то их вообще не надо проводить!
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