Черевченко: «Сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей»

Экс-тренер «Локомотива» оценил ничейный результат в контрольной игре сборных Таджикистана и России (0:0).

Вы же понимаете, что в футбол все научились играть. Моменты были и у России, и у Таджикистана. Искусственное поле накладывает свой отпечаток. Жаль, что Песьяков получил травму. А игра, мне кажется, была ничейная. Чтобы не играть вничью с Таджикистаном, сборной России нужно проводить больше товарищеских матчей.