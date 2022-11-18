Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в соцсетях поделился эмоциями после дебюта в составе сборной России.
Очень рад дебютировать за национальную сборную России.
Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли.
|Таджикистан0 : 0Россия
|Матч завершен
Вратарь «Спартака» Александр Селихов в соцсетях поделился эмоциями после дебюта в составе сборной России.
Очень рад дебютировать за национальную сборную России.
Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли.
Но стал Нолём,а был-Семьлихов.
Но стал Нолём,а был-Семьлихов.
вызов в сборную есть,
пропущенных нет ..
вызов в сборную есть,
пропущенных нет ..