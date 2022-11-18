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Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную»

вчера, 04:27
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в соцсетях поделился эмоциями после дебюта в составе сборной России.

Очень рад дебютировать за национальную сборную России.

Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
Прогресс при нём :Стоял он тихо,
Но стал Нолём,а был-Семьлихов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:56
Ворота защитили,но победы не достигли.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:01
Я не понял, к чему "этому" мы очень долго шли?
Gahi
Gahi
вчера в 08:34
Главное дебютный матч и он получился сыграть на ноль. Молодец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:00
Дебютировать надо с победой, но и так молодец,хоть не пропустил!
112910415
112910415
вчера в 07:50
мечта поэта :
вызов в сборную есть,
пропущенных нет ..
LOpp
LOpp ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 06:41
В ближайшие лет 5 сборной не где будет помочь.
ABir
ABir
вчера в 06:25
Вратарской линия с задачей, в отличие от форвардов, справилась, в графе пропущенные - ноль.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:53
Если смотреть на перспективу, то Селихов сборной вряд ли поможет. Возраст.
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