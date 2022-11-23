«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (2:1) в матче Кубка России.
На 57-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Никита Чернов. На 73-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий Сергей Пиняев принёс победу самарскому клубу.
«Крылья Советов» идут на 2-м месте в группе В (9 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).
Ведя в счёте 1-0 и контролируя игру пропустить два детских гола... м-да. Литвинов снова не попал в игру.
Но с учётом того, что Спартак играл полудублем, а Крылья выпустили основу - думаю, что-то подобное ожидалось. Самарцам победа была нужнее.
Что ж, первое поражение в Кубке, всего три пропущенных мяча.
Из группы всё равно выйдем. Весь вопрос - с какого места?
Ведя в счёте 1-0 и контролируя игру пропустить два детских гола... м-да. Литвинов снова не попал в игру.
Но с учётом того, что Спартак играл полудублем, а Крылья выпустили основу - думаю, что-то подобное ожидалось. Самарцам победа была нужнее.
Что ж, первое поражение в Кубке, всего три пропущенных мяча.
Из группы всё равно выйдем. Весь вопрос - с какого места?