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«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России

вчера, 19:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (2:1) в матче Кубка России.

На 57-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Никита Чернов. На 73-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий Сергей Пиняев принёс победу самарскому клубу.

«Крылья Советов» идут на 2-м месте в группе В (9 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 01:59
Молодцы "Крылышки"!
У "Спартака" нервишки слабые - не могут держать мазу до конца
Сколько раз уже такое было просто БЛ*Д*ТВО какое-то F*CK!!!
Теперь ему ещё и "Зенит" напихает...
протон
протон
сегодня в 01:21
Матч наглядно вскрыл самые слабые места "Спартака" - правый защитник, опорник и правый центральный защитник. Ещё и Николсон не вписывается в командную игру от слова совсем, лучше Мелёшина тогда наигрывать.
Литвинов в целом хороший сезон проводит, но еще в начале сезона такие же привозы организовывал. Просто у Наиля было Динамо, а Руслану везло, ибо его привозы голами не заканчивались.
А так, надо прибавлять что одному, что другому. И в целом оборона Спартака далека от идеала.
Крылья с победой!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:48
На фоне ЧМ даже поражение спартака не так интересно.
А так можно разве лишь вспомнить как глумились над Зенитом после поражения с КС в этом же кубке) и сами в эту же лужу
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:09
Ладно вам ругаться, вот Зенит будет играть снова дружочками станете.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:40
КС - молодцы. Не ожидал такого результата.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:35
Там все сложнее. В этом случае у трех команд будет по 12 очков, т.к. КС выиграют у Факела однозначно. И тогда очки между собой считать надо. и возможны разные варианты от 1 до 3 места у всех
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:30
С каких это пор Джикия, Литвинов, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев, Зиньковский, Пруцев, Денисов стали полудублем? Просто КС были сильнее в этой игре и КБ чудом третий не пропустили в конце. Вот смеху будет, если Зенит дернет КБ, что более чем вероятно. а КС Факел? Есть шанс Спартаку стать третьим и попасть в нижнюю часть сетки, где всего один матч и в гостях, т.е. возможны варианты.
True Story
True Story
вчера в 23:22
Спартак в своем стиле, а Крылья с волевой победой!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:43
Не самая нужная игра, такой и результат. Ну и правильно.
ABir
ABir
вчера в 22:40
Похоже Спартаку эта победа была не нужна любой ценой
makkie
makkie
вчера в 21:44
Проиграли за каких-то две минуты.
Ведя в счёте 1-0 и контролируя игру пропустить два детских гола... м-да. Литвинов снова не попал в игру.
Но с учётом того, что Спартак играл полудублем, а Крылья выпустили основу - думаю, что-то подобное ожидалось. Самарцам победа была нужнее.

Что ж, первое поражение в Кубке, всего три пропущенных мяча.
Из группы всё равно выйдем. Весь вопрос - с какого места?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:41
подожди, а не ваши ли кричали, что это никому не нужный трофей?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:28
Слили специально, насолить Зениту ахаха
AlVi77
AlVi77 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:03
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Зато интрига в группе прилично подскочила вверх.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:52
    Спартак уже почивает на лаврах и думает о Бали.
    pomor45
    pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Я и говорю - проявил головотяпство.
    prizrak-60
    prizrak-60
    вчера в 20:49
    Что-то неладное творится опять в Спартаке,держат нас в тонусе!
    vova505
    vova505
    вчера в 20:49
    Неприятно
    Блин
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 20:45
    Да не переживайте вы, ниже 3 (блатного) места Спартак никак не опустится!
    Capral
    Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 20:34
    Игры Питера и Спартака- никогда не будут товарищескими! Просто сейчас, в последнем туре, их игра станет ещё более принципиальной!!!
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 20:30
    Через год, через два - Крылья в Кубке УЕФА !
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 20:25, ред.
    как можно прос....ть первое место в группе знать может только Спартак. хватало и ничьи в Самаре, чтобы игра в питере стала товарищеской...вместо этого команда снова нарывается на бразильские танцы Малкома и его партнёров на крестовском. Максименко когда отдавал пас на Литвинова, который был лицом к своим воротам под прессингом и Спартак пол минуты назад пропустил гол думал Саша точно головой в этот момент? Селихов уже делал такой бездарный пас на Умярова против динамо, вас ошибки учат хоть чему- нибудь??? в итоге умудрились перед игрой в Санкт- Петербурге запутать всё в группе донельзя. Николсон давно уже всем всё доказал! Шамар своей игрой дал понять Абаскалю, что в основе выходить просто обязан Соболев, а не он...за минуту отдали минимум ничейную игру, так может только Спартак и кстати крылья советов...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:17
    Молодцы Самарцы....с Победой!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 20:16
    Всё понятно. Не захотели что бы Зенит занял 2 место
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 20:16
    этот результат спецом такой чтобы выбить Зенит на третье место ещё до игры было всё ясно
    РусБрянск
    РусБрянск ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Тебя поставь вместо Семака,так и ты будешь расчетливым,победоносцем.
    pomor45
    pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 20:14
    Идём дальше делать выводы?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Ну так там Спартак сам привез второй!!!!!!!!!!)))))))))))шикарный пас отдал спартаковец на расстрел Пеняеву!!!!!!!!!))))))))
    pomor45
    pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Это Спартак проявил головотяпство, а не КС характер. За 2 мин профукать матч - это как ещё назвать?
    Гость
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