«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в Кубке России

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вчера, 19:57

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» (2:1) в матче Кубка России.

На 57-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Никита Чернов. На 73-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий Сергей Пиняев принёс победу самарскому клубу.

«Крылья Советов» идут на 2-м месте в группе В (9 очков), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков).