«Ахмат» обыграл «Динамо» в матче Кубка России

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вчера, 18:01

«Ахмат» обыграл «Динамо» (2:1) в матче Кубка России.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 42-й минуте Лечи Садулаев с пенальти удвоил преимущество команды из Грозного. На 58-й минуте защитник «Динамо» Александр Кутицкий сумел отыграть один гол.

«Ахмат» идёт на 1-м месте в группе С (9 очков), «Динамо» занимает 3-е место (7 очков).