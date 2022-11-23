«Ахмат» обыграл «Динамо» в матче Кубка России

«Ахмат» обыграл «Динамо» (2:1) в матче Кубка России.
На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 42-й минуте Лечи Садулаев с пенальти удвоил преимущество команды из Грозного. На 58-й минуте защитник «Динамо» Александр Кутицкий сумел отыграть один гол.
«Ахмат» идёт на 1-м месте в группе С (9 очков), «Динамо» занимает 3-е место (7 очков).
Тяжёлая травма Славы Грулёва стала прямым результатом.
Теперь вместо отпуска- лазарет, затем пропуск межсезонки и хорошо если
только её.
На ровном месте..
При этом команда в целом приехала в Грозный, похоже, с настроением "сделаем как получится". Первый тайм не вылезали из-под одеяла, и хозяева свой голевой перевес вполне заработали.
Во втором динамовцы всё же сподобились на организацию формального давления, побежали и даже забили, а после выхода Смолова, Гладышева
и Гагнидзе в действиях команды обнаружилось и нечто осмысленное, появились голевые моменты.
Но несмотря на всё это спасти игру не удалось.
В итоге, мы поставили себя в группе в весьма сложное положение-
потеря очков в матче с кусачим Оренбургом (при победе Ростова дома над Ахматом) выбьет Динамо из Кубка вообще.
Выяснится всё совсем скоро.
Ждём-с..
Тяжёлая травма Славы Грулёва стала прямым результатом.
Теперь вместо отпуска- лазарет, затем пропуск межсезонки и хорошо если
только её.
На ровном месте..
При этом команда в целом приехала в Грозный, похоже, с настроением "сделаем как получится". Первый тайм не вылезали из-под одеяла, и хозяева свой голевой перевес вполне заработали.
Во втором динамовцы всё же сподобились на организацию формального давления, побежали и даже забили, а после выхода Смолова, Гладышева
и Гагнидзе в действиях команды обнаружилось и нечто осмысленное, появились голевые моменты.
Но несмотря на всё это спасти игру не удалось.
В итоге, мы поставили себя в группе в весьма сложное положение-
потеря очков в матче с кусачим Оренбургом (при победе Ростова дома над Ахматом) выбьет Динамо из Кубка вообще.
Выяснится всё совсем скоро.
Ждём-с..
хотелось бы иметь возможность раз в четыре года посмотреть на настоящий футбол профи.
Не видеть продажных судей, карманный VAR, ловко раздолбанный нашими умельцами, пустые трибуны и российских физкультурников, которые проезжая на своих лимузинах мимо своих же бабусь и дедусь воровато отводят глаза…
…хочется вспомнить наш спорт, который мы безвозвратно потеряли...
хотелось бы иметь возможность раз в четыре года посмотреть на настоящий футбол профи.
Не видеть продажных судей, карманный VAR, ловко раздолбанный нашими умельцами, пустые трибуны и российских физкультурников, которые проезжая на своих лимузинах мимо своих же бабусь и дедусь воровато отводят глаза…
…хочется вспомнить наш спорт, который мы безвозвратно потеряли...