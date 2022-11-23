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«Ахмат» обыграл «Динамо» в матче Кубка России

вчера, 18:01
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Динамо» (2:1) в матче Кубка России.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 42-й минуте Лечи Садулаев с пенальти удвоил преимущество команды из Грозного. На 58-й минуте защитник «Динамо» Александр Кутицкий сумел отыграть один гол.

«Ахмат» идёт на 1-м месте в группе С (9 очков), «Динамо» занимает 3-е место (7 очков).

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Все комментарии
nubom
nubom ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 20:24
Я полностью поддерживаю Вашу точку зрения. Но...
хотелось бы иметь возможность раз в четыре года посмотреть на настоящий футбол профи.
Не видеть продажных судей, карманный VAR, ловко раздолбанный нашими умельцами, пустые трибуны и российских физкультурников, которые проезжая на своих лимузинах мимо своих же бабусь и дедусь воровато отводят глаза…
…хочется вспомнить наш спорт, который мы безвозвратно потеряли...
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 20:18
Кадыровцы молодцы,респект!!! С победой вас!
dok66
dok66
вчера в 19:55
Все таки надеялся на ничью , а дальше - лоторея пенальти . Но Ахмат решил до этого не доводить . Респект ему .
hjlzuf
hjlzuf ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 19:54
Какой бы он не был, но он НАШ футбол. А ЧМ, без НАШЕЙ команды, это всего лишь зрелище. Ну конечно, если ты истинный болельщик какой то команды, участвующей в мундиале, то да. Но для меня это просто зрелище. Меня больше интересует исход матча К.С. - Спартак, чем матч Германия - Япония.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 19:38
Кто-то смотрит такой так сказать "футбол"? Ведь там вовсю идет ЧМ, его надо смотреть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Ахмат с победой!

Но в защите необходима срочная ревизия....
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:36
Ахмат с победой!Молодцы!!! Но команде нужно усиление в защите,совсем некем играть,,просто жесть.
neukomm
neukomm ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:24
Хахах, тоже ровно за таким вопросом зашел))) на секунду опередил))
nubom
nubom
вчера в 18:23
Неужели кто-то смотрел зарядку миллионеров-физкультурников, вместо футбола Германия-Япония?!!
SHARP NANi
SHARP NANi
вчера в 18:19
Ахмат Сила!!
баск
баск
вчера в 18:15
Играть на таком покрытии просто безумие.
Тяжёлая травма Славы Грулёва стала прямым результатом.
Теперь вместо отпуска- лазарет, затем пропуск межсезонки и хорошо если
только её.
На ровном месте..

При этом команда в целом приехала в Грозный, похоже, с настроением "сделаем как получится". Первый тайм не вылезали из-под одеяла, и хозяева свой голевой перевес вполне заработали.

Во втором динамовцы всё же сподобились на организацию формального давления, побежали и даже забили, а после выхода Смолова, Гладышева
и Гагнидзе в действиях команды обнаружилось и нечто осмысленное, появились голевые моменты.
Но несмотря на всё это спасти игру не удалось.

В итоге, мы поставили себя в группе в весьма сложное положение-
потеря очков в матче с кусачим Оренбургом (при победе Ростова дома над Ахматом) выбьет Динамо из Кубка вообще.
Выяснится всё совсем скоро.
Ждём-с..
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:09
Ахмат сила!
Гость
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