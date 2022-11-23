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«Оренбург» обыграл «Ростов» в Кубке России

вчера, 16:01
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» одержал победу над «Ростовом» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:2).

Автогол защитника ростовчан Виктора Мелёхина на 2-й минуте встречи открыл счёт. На 5-й Брайан Мансилья удвоил преимущество хозяев. Сесар Флорентин на 37-й довёл счёт до крупного. Хорен Байрамян на 55-й забил первый гол гостей. На 66-й Владимир Сычевой забил четвёртый гол оренбуржцев, реализовав пенальти. Степан Мельников на 81-й сократил отставание гостей в счёте.

«Оренбург» лидирует в группе C с 8 очками, «Ростов» — 4-й с 6 баллами.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:14
Да на фиг нам это кубок,хотя вполне вероятно что мы ещё продолжим за него борьбу.Цель клуба завоевать медали в чемпионате России .Надеюсь и верю что так и будет.
AlexDen
AlexDen
вчера в 18:03
Запретить выход в рпл командам у которых поля, как в Оренбурге, это бред полный
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:54
Пора уже запретить играть командам Премьер лиги на искусственных газонах. Вчера в Екатеринбурге было минус 15 и Урал с ЦСКА нормально играли
По сравнению с Екатеринбургом в Оренбурге хорошая футбольная погода. Почему они не сделают натуральный газон?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:44
Печально,очень печально,плохой звонок!!!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 17:41
Не плохая заруба. Урожай голов привлекает зрителей. Гыгыгы
dok66
dok66
вчера в 17:35
Оренбург дома не проигрывает . А дело все в том , что поле у них искусственное , а это двенадцатый игрок на поле . Ко второму тайму ростовчане немного привыкли к покрытию , но все равно проиграли . Ну и + команда Оренбург все таки крепкая команда .
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:35
Хороший матч, много борьбы, много голов.
ДСА
ДСА
вчера в 16:49
Ростов в Кубке откровенно отдыхает.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 16:37
Но "подставила" вратаря оборона Ростова капитально
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 16:36
А кто скажет, первое или третье место лучше при дальнейшем продвижении к финалу кубка?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 16:32
Многое зависит от сегодняшнего матча Ахмат-Динамо. Может так сложиться что даже победив в последнем туре Ахмат, Ростов с 9 очками сможет занять только 3 место
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Звезда по имени Солнце (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:30
Доброго вечера. Отправили письмо.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
вчера в 16:29
Мои поздравления. Оренбург не повторил своих ошибок, которые совершал в первой игре между ними, и победил заслуженно.
pw58hu5an2r3
pw58hu5an2r3
вчера в 16:29
Ростов уверен что в тройке будет
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 16:26
Ситуация для Ростова сложная. Но победа над Ахматом в последне туре может опозволть Ростову занять второе место в группе, а уж третье - наверняка. Начало игры с Оренбургом "проспали" и поплатились.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 16:24
Здравствуйте. Предлагаем сделать так - перечислите все Ваши аккаунты кроме тех что с именем агент Смит, и напишите на какой адрес электронной почты нам присылать информацию, можно не писать адрес здесь и просто назвать имя аккаунта на который будет удобнее всего получать эту информацию, тогда мы сами найдём привязанный адрес.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Мои поздравления всем болельщикам Оренбурга с заслуженной Победой !
Отдельный респект главному тренеру Оренбуржцем Марцелу Лички. Очень конкурентно способный коллектив собрал со своим почерком. Парни играют в красивый атакующий футбол и последние два матча тому яркое подтверждение. Игра с Краснодаром , в которой Оренбург просто вынес в одну калитку Быков с разгромным счётом 5:1 , а теперь команду которая занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России Ростов 4:2. Я думаю что этот матч в чистую проиграл главный тренер Ростова Валерий Георгиевич Карпин . Как говорится не одгадал с составом на игру . Первые пять минут игры и предопределили исход всего матча , за которые было уже забито два мяча, ставшими определяющими . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:12
Два основных кипера Ростова Сергей Песьяков и Никита Медведев травмированы
Пришлось впервые ставить в состав 17 летнего вратаря Михаила Цулая. Я считаю его вины в пропущеных голах нет
Mangur
Mangur
вчера в 16:08
Нежиданный результат
Capral
Capral
вчера в 16:04
Видимо кубок не очень нужен Ростову. Иначе, как объяснить в составе Ростова двух 17-х пацанов в воротах и в ЦЗ. В чемпионате у Ростова всё неплохо, возможно побороться за призы, а силы не беспредельны...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:02
Самая сложная группа. Ростов с 6 очками выиграв 2 матча в основное время занимает последнее место
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