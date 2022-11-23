«Оренбург» обыграл «Ростов» в Кубке России

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вчера, 16:01

«Оренбург» одержал победу над «Ростовом» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:2).

Автогол защитника ростовчан Виктора Мелёхина на 2-й минуте встречи открыл счёт. На 5-й Брайан Мансилья удвоил преимущество хозяев. Сесар Флорентин на 37-й довёл счёт до крупного. Хорен Байрамян на 55-й забил первый гол гостей. На 66-й Владимир Сычевой забил четвёртый гол оренбуржцев, реализовав пенальти. Степан Мельников на 81-й сократил отставание гостей в счёте.

«Оренбург» лидирует в группе C с 8 очками, «Ростов» — 4-й с 6 баллами.