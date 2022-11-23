«Оренбург» обыграл «Ростов» в Кубке России

«Оренбург» одержал победу над «Ростовом» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:2).
Автогол защитника ростовчан Виктора Мелёхина на 2-й минуте встречи открыл счёт. На 5-й Брайан Мансилья удвоил преимущество хозяев. Сесар Флорентин на 37-й довёл счёт до крупного. Хорен Байрамян на 55-й забил первый гол гостей. На 66-й Владимир Сычевой забил четвёртый гол оренбуржцев, реализовав пенальти. Степан Мельников на 81-й сократил отставание гостей в счёте.
«Оренбург» лидирует в группе C с 8 очками, «Ростов» — 4-й с 6 баллами.
По сравнению с Екатеринбургом в Оренбурге хорошая футбольная погода. Почему они не сделают натуральный газон?
По сравнению с Екатеринбургом в Оренбурге хорошая футбольная погода. Почему они не сделают натуральный газон?
Отдельный респект главному тренеру Оренбуржцем Марцелу Лички. Очень конкурентно способный коллектив собрал со своим почерком. Парни играют в красивый атакующий футбол и последние два матча тому яркое подтверждение. Игра с Краснодаром , в которой Оренбург просто вынес в одну калитку Быков с разгромным счётом 5:1 , а теперь команду которая занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России Ростов 4:2. Я думаю что этот матч в чистую проиграл главный тренер Ростова Валерий Георгиевич Карпин . Как говорится не одгадал с составом на игру . Первые пять минут игры и предопределили исход всего матча , за которые было уже забито два мяча, ставшими определяющими . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Отдельный респект главному тренеру Оренбуржцем Марцелу Лички. Очень конкурентно способный коллектив собрал со своим почерком. Парни играют в красивый атакующий футбол и последние два матча тому яркое подтверждение. Игра с Краснодаром , в которой Оренбург просто вынес в одну калитку Быков с разгромным счётом 5:1 , а теперь команду которая занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России Ростов 4:2. Я думаю что этот матч в чистую проиграл главный тренер Ростова Валерий Георгиевич Карпин . Как говорится не одгадал с составом на игру . Первые пять минут игры и предопределили исход всего матча , за которые было уже забито два мяча, ставшими определяющими . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра !
Пришлось впервые ставить в состав 17 летнего вратаря Михаила Цулая. Я считаю его вины в пропущеных голах нет
Пришлось впервые ставить в состав 17 летнего вратаря Михаила Цулая. Я считаю его вины в пропущеных голах нет