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вчера, 22:18

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в контрольном матче (3:1).

Мустафа Ибрагим вывел гостей вперед на 23-й минуте. Сравнял счет Алексей Сутормин, реализовав пенальти на 61-й. Гол на 67-й минуте сместил чашу весов в пользу хозяев — отличился Александр Ерохин. Итоговый счет на 74-й установил Густаво Мантуан.