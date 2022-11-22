«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в контрольном матче (3:1).
Мустафа Ибрагим вывел гостей вперед на 23-й минуте. Сравнял счет Алексей Сутормин, реализовав пенальти на 61-й. Гол на 67-й минуте сместил чашу весов в пользу хозяев — отличился Александр Ерохин. Итоговый счет на 74-й установил Густаво Мантуан.
Смотрится поинтереснее, чем Мексика-Польша и Дания-Тунис. Но народ упорно считает, что все матчи ЧМ это пособие по красивейшей и интереснейшей игре.
Как ни странно, матч был очень интересным и команды показали хорошую самоотдачу. Хорошо двигались, старались. Приятно было на молодежь посмотреть.
Хороший разогрев перед кубковым матчем!
Смотрится поинтереснее, чем Мексика-Польша и Дания-Тунис. Но народ упорно считает, что все матчи ЧМ это пособие по красивейшей и интереснейшей игре.
Как ни странно, матч был очень интересным и команды показали хорошую самоотдачу. Хорошо двигались, старались. Приятно было на молодежь посмотреть.
Хороший разогрев перед кубковым матчем!