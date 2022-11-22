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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в контрольном матче

вчера, 22:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в контрольном матче (3:1).

Мустафа Ибрагим вывел гостей вперед на 23-й минуте. Сравнял счет Алексей Сутормин, реализовав пенальти на 61-й. Гол на 67-й минуте сместил чашу весов в пользу хозяев — отличился Александр Ерохин. Итоговый счет на 74-й установил Густаво Мантуан.

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 06:55
Петербург душевно встретил сербов. Это был праздник футбола, хоть и товарняк. 20 тысяч болельщиков на стадионе и тысячи у экрана телевизора получили удовольствие от просмотра, в отличии пока от игр ЧМ.
протон
протон
сегодня в 00:39
Спасибо сербам, что приехали, Зенит с победой!

Смотрится поинтереснее, чем Мексика-Польша и Дания-Тунис. Но народ упорно считает, что все матчи ЧМ это пособие по красивейшей и интереснейшей игре.
Как ни странно, матч был очень интересным и команды показали хорошую самоотдачу. Хорошо двигались, старались. Приятно было на молодежь посмотреть.
Хороший разогрев перед кубковым матчем!
Nottrow
Nottrow
сегодня в 00:32
Зенит с победой!
Гость
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