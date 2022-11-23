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Марокко и Хорватия голов не забили

вчера, 14:55
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче 1-го тура ЧМ-2022 (0:0).

Во 2-м туре марокканцы встретятся с Бельгией, а Хорватия сыграет с Канадой. Игры пройдут 27 ноября.

Марокко и Хорватия делят первое место в группе F, набрав по одному очку.

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Все комментарии
АМС
АМС ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 21:56
Для них ничья со сборной России это уже прогресс, поэтому показали анти футбол, они пока не на таком уровне как Россия, потому что у России европейский опыт
FERIS
FERIS
вчера в 19:02
Как то тухло.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 16:57
А после целого футбольного сезона игроки не уставшие? Как может быть так, что у футболистов нет мотивации сыграть на ЧМ?
Я не защищаю продажную ФИФА!
d1metras
d1metras
вчера в 16:40
Вот как по мне ,так любой матч Чемпионата мира после просмотра антифутбола с таджиками узбеками и киргизами - кажется ложкой меда в бочке дегтя..Я смотрю и кайфую)) даже если 0-0 ))) тут хоть футбол.
karnager
karnager ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:56
Пока и своих Акинфеевых в сборных не видать
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:56
Ещё первый тур не закончился, а уже 3 нулевых ничьи. Это многовато! А в России в 2018 всего одна безголевая ничейка случилась на весь чемпионат! Примечательно, что обе африканские команды Тунис и Марокко сгоняли по нулям. Интересно, как сыграют завтра ещё 2 команды из Африки свои матчи. Неужели, тоже засушат свои матчи? Не хотелось бы, чтобы было много нулевых ничьих на этом ЧМ, будем надеяться, что и не будет.
амурец
амурец
вчера в 15:31
Скучноватый матч
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:21
Слабых нет в предполагаемых рядах аутсайдеров...

Ещё бы судейство....
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:20
Чемп в Катаре в это время - издевательство над футболом и игроками... Мотивации, настроения, желания - ноль... Игроки уставшие плюс травмы на ровном месте... Позор ФИФА...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:19
Тухлый футбол.
makkie
makkie
вчера в 15:19
Третьи 0-0 на ЧМ
Забивать совсем не хотят)
nik9373
nik9373
вчера в 15:13
Один удар в створ у Хорватии.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 15:04
Хорошая игра, хоть и с нулями на табло. У марокканцев очень организованная и дисциплинированная команда, которая вполне может и побороться за выход в плей-офф, хотя в игре против бельгийцев будет очень тяжело.
8r6k3dmswpch
8r6k3dmswpch
вчера в 14:59
Вроде бы и играли, но...
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 14:59
Унылый футбол.Но даже Марокко не проиграла позорно,как месся с аргами.
Elliada
Elliada
вчера в 14:59
Первые дни ЧМ были хороши, а теперь безголевые матчи пошли
LOpp
LOpp
вчера в 14:56
не нашлось в составе Марокко своего Кудряшова.
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