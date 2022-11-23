Марокко и Хорватия голов не забили

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вчера, 14:55

Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче 1-го тура ЧМ -2022 (0:0).

Во 2-м туре марокканцы встретятся с Бельгией, а Хорватия сыграет с Канадой. Игры пройдут 27 ноября.

Марокко и Хорватия делят первое место в группе F, набрав по одному очку.