Марокко и Хорватия голов не забили

Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче 1-го тура ЧМ-2022 (0:0).
Во 2-м туре марокканцы встретятся с Бельгией, а Хорватия сыграет с Канадой. Игры пройдут 27 ноября.
Марокко и Хорватия делят первое место в группе F, набрав по одному очку.
Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче 1-го тура ЧМ-2022 (0:0).
Во 2-м туре марокканцы встретятся с Бельгией, а Хорватия сыграет с Канадой. Игры пройдут 27 ноября.
Марокко и Хорватия делят первое место в группе F, набрав по одному очку.
Я не защищаю продажную ФИФА!
Я не защищаю продажную ФИФА!
Ещё бы судейство....
Ещё бы судейство....
Забивать совсем не хотят)
Забивать совсем не хотят)