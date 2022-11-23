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Дубль Жиру помог Франции разгромить Австралию в матче чемпионата мира

сегодня, 00:01
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Сборная Франции разгромила команду Австралии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (4:1).

Крэйг Гудвин вывел гостей вперед на 9-й минуте. Сравнял счет Адриен Рабьо на 27-й. Оливье Жиру на 32-й минуте обеспечил французам лидерство. Килиан Мбаппе на 68-й увеличил преимущество номинальных хозяев поля, а на 71-й Жиру оформил дубль и повторил рекорд Тьерри Анри.

Франция лидирует в группе D (3 очка), Австралия замыкает таблицу (0 баллов).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:42
Франция - действующий чемпион мира, выиграли без особых проблем. Я думаю, что Жиру вполне справляется со своей ролью, как и в 2018 году, и не нужно туда пихать Бензема, он бы не вписался, нарушил бы баланс.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:12
Скорее на две головы ... просто выше его.
Ничья в игре Мексики и Польши на руку аргам. У Месси есть второй шанс.
Кроме того, сам подумай, какой плей офф будет интересен без Аргентины ?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:49
Жиру на голову сильнее Месси
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:38
Ещё и волевая победа! 😉
ABir
ABir
сегодня в 06:04
Даже без Бензема петухи вполне не плохо справляются. Правда и австралийцы не относятся к сильным сборным
rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:03
Жиру этому уже лет сто ....
adekvat
adekvat
сегодня в 04:47
Отряд не заметил потери бойца, это я про Бензина.
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
сегодня в 02:24
Жиру красавчик!
odnoznachno
odnoznachno
сегодня в 01:47
Дворовая команда Австралия посмотрим что покажет Фракция против какой нибудь сильной сборной...
протон
протон
сегодня в 01:09
При диких потерях Франции: Погба, Канте, Бензема, Нкунку, Меньян, а еще Варан не мог играть, а Люка так сразу в лазарет загремел, французы молодцы.
Это больше половины команды, которая может претендовать на победу в любом турнире.. Представьте Бразилию без Неймара, Каземиро, Тиаго Сильвы, Маркиньоса и еще двух топарей на выбор :)
Рад за французов - после такого кровопускания и несчастного случая в начале игры все равно показали чемпионскую игру.
В дешамовской Франции всегда чувствуется запас прочности.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
Австралийцы сражались как могли. В этом им не откажешь. Но класс французов на порядок выше и счет вполне соответствует разнице в классе.
амурец
амурец
сегодня в 00:26
Французы были явно сильнее и Жиру и Мбанне а также Рабьо просто молодцы
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:19
Да,живой,интересный,в начале так вобще интригующий начало первого тайма ,как кенгурятники разложили,и забили красивый гол!!! Подумал,неужели сенсация очередная,ан нет Мбапе и Ко,это не гном и Ко!! Исправилися!!! Мастера,одним словом!!!,Что там еще Бразилия покажет?!! Такое чувство,что французы могут далеко пойти,аж до финала!!!
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 00:18
Ну выиграть команду полулюбителей...не великое достижение...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:18
После гола Австралии на минуту подумал, что подъехала ещё одна сенсация) но сегодня ограничимся одним.
Уверенная победа французов, очень удивил Гриз.. хоть и не забил, но отпахал он сегодня знатно.
Ну что же, будем и дальше наблюдать за ними
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:13
Франция даже с серьёзными потерями в составе просто порвала в пух и прах Австралию. Ну а Жиру просто монстр, показывать такой уровень в свои годы - это феноменально! Гризманн, Мбаппе и Рабью не отстают, впрочем как и вся остальная сборная, где собраны игроки высочайшего уровня.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 00:09
И всех лидеров пока (именно пока) больше всего понравилась Франция
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:09, ред.
Этот дубль Жиру не столько помог, сколько дополнил разгром Австралии.
Гризманн - лучший (имхо) Он везде и всюду, полезен как никогда и напоминает себя - мастера 4-х летней давности.
Жиру не растерял кондиции и чертовски эффективен.
Мбаппе тоже от своих не отстаёт: настрой на взятие ворот, техника и мотивация на высоте.
Дембеле не портил ансамбль форвардов.

Пока французы самые смотрибельные, сыгранные и мастеровитые.

Европа на старте мундиаля, так сказать, держит марку.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:06
Мощно..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
Франция один из главных претендентов на чемпионство !
Молодцы ребятушки и Удачи !
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
сегодня в 00:04, ред.
Признаться, после гола австралийцев уже было подумал, что чемпионское проклятье ещё действует, но нет. В принципе логично: с Франции всё началось, Францией всё и закончится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:04
А как хорошо для Австралии всё начиналось! Но увы!
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