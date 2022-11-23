Дубль Жиру помог Франции разгромить Австралию в матче чемпионата мира

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сегодня, 00:01

Сборная Франции разгромила команду Австралии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (4:1).

Крэйг Гудвин вывел гостей вперед на 9-й минуте. Сравнял счет Адриен Рабьо на 27-й. Оливье Жиру на 32-й минуте обеспечил французам лидерство. Килиан Мбаппе на 68-й увеличил преимущество номинальных хозяев поля, а на 71-й Жиру оформил дубль и повторил рекорд Тьерри Анри.

Франция лидирует в группе D (3 очка), Австралия замыкает таблицу (0 баллов).