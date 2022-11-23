Дубль Жиру помог Франции разгромить Австралию в матче чемпионата мира

Сборная Франции разгромила команду Австралии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира (4:1).
Крэйг Гудвин вывел гостей вперед на 9-й минуте. Сравнял счет Адриен Рабьо на 27-й. Оливье Жиру на 32-й минуте обеспечил французам лидерство. Килиан Мбаппе на 68-й увеличил преимущество номинальных хозяев поля, а на 71-й Жиру оформил дубль и повторил рекорд Тьерри Анри.
Франция лидирует в группе D (3 очка), Австралия замыкает таблицу (0 баллов).
Гризманн - лучший (имхо) Он везде и всюду, полезен как никогда и напоминает себя - мастера 4-х летней давности.
Жиру не растерял кондиции и чертовски эффективен.
Мбаппе тоже от своих не отстаёт: настрой на взятие ворот, техника и мотивация на высоте.
Дембеле не портил ансамбль форвардов.
Пока французы самые смотрибельные, сыгранные и мастеровитые.
Европа на старте мундиаля, так сказать, держит марку.
Гризманн - лучший (имхо) Он везде и всюду, полезен как никогда и напоминает себя - мастера 4-х летней давности.
Жиру не растерял кондиции и чертовски эффективен.
Мбаппе тоже от своих не отстаёт: настрой на взятие ворот, техника и мотивация на высоте.
Дембеле не портил ансамбль форвардов.
Пока французы самые смотрибельные, сыгранные и мастеровитые.
Европа на старте мундиаля, так сказать, держит марку.