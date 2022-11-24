Бердыев: «Я должен вернуться в Россию. Это не вопрос денег»

покинул пост главного тренера и технического директора иранского клуба «Трактор». Специалист объяснил данное решение:

В последнее время появились слухи о моем возвращении в российский футбол. С российским клубом переговоры прошли серьезно, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности.

Это не вопрос денег. Причиной стал моральной долг, а также интересы российского футбола. Я должен вернуться в Россию. За период работы в «Тракторе» я лучше узнал болельщиков, команду, а также культуру Ирана. Теперь нас связывают дружеские отношения. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Надеюсь, что в будущем смогу быть полезен «Трактору».