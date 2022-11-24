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Бердыев: «Я должен вернуться в Россию. Это не вопрос денег»

вчера, 11:33

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера и технического директора иранского клуба «Трактор». Специалист объяснил данное решение:

В последнее время появились слухи о моем возвращении в российский футбол. С российским клубом переговоры прошли серьезно, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности.

Это не вопрос денег. Причиной стал моральной долг, а также интересы российского футбола. Я должен вернуться в Россию. За период работы в «Тракторе» я лучше узнал болельщиков, команду, а также культуру Ирана. Теперь нас связывают дружеские отношения. Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Надеюсь, что в будущем смогу быть полезен «Трактору».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:37
Красавец, Курбан. Давно уже нужно было вернуться. Один из лучших тренеров в истории российского футбола.
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
1.Не наш, а туркменский.2.Не действующий.Пока,как минимум.
112910415
112910415
вчера в 13:45
ура бескорыстному герою
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:34
Давно пора вернуться! КББ, пожалуй, сильнейший на данный момент, действующий наш тренер. Я так понимаю, что в Сочи.
Futurista
Futurista
вчера в 13:16
На тракторе в Рубин...
bacek15
bacek15
вчера в 13:14
Серьёзные слова. Остается надеяться, что это не просто слова.
Союзник противников
Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:10
Ну да...ТОлько там все деньги уже поделены,а "ахалтекинец" без участия в финансовых делах-как конь ахалтекинец без копыт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:08
Какой пафос! Видимо,"спасать Россию" идёт...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:03
Домой КББ! Хорошая новость в сложные времена.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:55
Давай в Рубин,возраждай клуб,а то Слуцкий загнал его в пердив.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:45
В России все места заняты
Ларс
Ларс
вчера в 12:42
Если причиной стал моральный долг - то не про возвращение ли в Рубин идёт речь...
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:52
В России таких физкультурников
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49
Насчёт денег Курбан Бекиевич слегка лукавит!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:40
Это вопрос больших денег.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:40
А я то думаю куда он пропал))) Всё верно, давай на Родину!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:39
Проверьте свою электронную почту, пожалуйста.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:37
Давай домой,тебя тут не хватает!
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