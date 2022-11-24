Хави надеется усилить состав «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави полагает, что каталонский клуб должен усилить зимой состав, если намерен претендовать на трофеи по итогам сезона. Руководство согласно с позицией Хави.
Однако боссы «сине-гранатовых» предупредили специалиста, что летнее усиление было достаточно весомым и дорогим, возможные зимние новички могут прийти на роль усиления скамейки запасных. Помимо этого, для регистрации новых футболистов придется продать кого-то из текущего состава. Из-за финансовой ситуации «Барселона» не сможет зимой рассчитывать на крупные сделки.
Тем не менее, Хави не теряет оптимизма, он хочет усилить правый фланг обороны — наставник обозначил данную позицию в качестве приоритетной. Команде также нужен опорный полузащитник и центральный защитник, однако усиление последних позиций не требует срочных мер. Именитых игроков «Барса» сможет подписать лишь летом, упор также будет сделан на свободных агентов.
Ситуация может измениться в ближайшее время лишь в том случае, если клуб покинут несколько исполнителей, но это маловероятно.
У Барселоны сейчас есть таланты - Гави, Педри, Фати, Торрес, Араухо и... Все они молодцы, и сейчас играют за своих Сборных. Особенно повезло испанцам, потому что Луис Энрике многому научит как тренер Сборной, потом вернутся к Хави в клуб. Оба тренера могут дополнять друг друга, хотя и Энрике опытнее, и выиграл с Барселоной Лигу чемпионов. Хочу сказать, что повезло игрокам, они будут прогрессировать.
Но этот состав Барселоны не для долгосрочного будущего, особенно если там играет Роберт Левандовский. Полузащита Барсы как всегда хорошая, нужен топ вратарь после Тер Штегена, защитники для замен, и так далее.
После Чемпионата мира все изменится для всех, и для Хави и Барселоны тоже. В этом сезоне выиграют Ла Лигу, так думаю.
У Барселоны сейчас есть таланты - Гави, Педри, Фати, Торрес, Араухо и... Все они молодцы, и сейчас играют за своих Сборных. Особенно повезло испанцам, потому что Луис Энрике многому научит как тренер Сборной, потом вернутся к Хави в клуб. Оба тренера могут дополнять друг друга, хотя и Энрике опытнее, и выиграл с Барселоной Лигу чемпионов. Хочу сказать, что повезло игрокам, они будут прогрессировать.
Но этот состав Барселоны не для долгосрочного будущего, особенно если там играет Роберт Левандовский. Полузащита Барсы как всегда хорошая, нужен топ вратарь после Тер Штегена, защитники для замен, и так далее.
После Чемпионата мира все изменится для всех, и для Хави и Барселоны тоже. В этом сезоне выиграют Ла Лигу, так думаю.