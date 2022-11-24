Хави надеется усилить состав «Барселоны»

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вчера, 11:21

Главный тренер «Барселоны» полагает, что каталонский клуб должен усилить зимой состав, если намерен претендовать на трофеи по итогам сезона. Руководство согласно с позицией Хави.

Однако боссы «сине-гранатовых» предупредили специалиста, что летнее усиление было достаточно весомым и дорогим, возможные зимние новички могут прийти на роль усиления скамейки запасных. Помимо этого, для регистрации новых футболистов придется продать кого-то из текущего состава. Из-за финансовой ситуации «Барселона» не сможет зимой рассчитывать на крупные сделки.

Тем не менее, Хави не теряет оптимизма, он хочет усилить правый фланг обороны — наставник обозначил данную позицию в качестве приоритетной. Команде также нужен опорный полузащитник и центральный защитник, однако усиление последних позиций не требует срочных мер. Именитых игроков «Барса» сможет подписать лишь летом, упор также будет сделан на свободных агентов.

Ситуация может измениться в ближайшее время лишь в том случае, если клуб покинут несколько исполнителей, но это маловероятно.