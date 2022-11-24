Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Хави надеется усилить состав «Барселоны»

вчера, 11:21

Главный тренер «Барселоны» Хави полагает, что каталонский клуб должен усилить зимой состав, если намерен претендовать на трофеи по итогам сезона. Руководство согласно с позицией Хави.

Однако боссы «сине-гранатовых» предупредили специалиста, что летнее усиление было достаточно весомым и дорогим, возможные зимние новички могут прийти на роль усиления скамейки запасных. Помимо этого, для регистрации новых футболистов придется продать кого-то из текущего состава. Из-за финансовой ситуации «Барселона» не сможет зимой рассчитывать на крупные сделки.

Тем не менее, Хави не теряет оптимизма, он хочет усилить правый фланг обороны — наставник обозначил данную позицию в качестве приоритетной. Команде также нужен опорный полузащитник и центральный защитник, однако усиление последних позиций не требует срочных мер. Именитых игроков «Барса» сможет подписать лишь летом, упор также будет сделан на свободных агентов.

Ситуация может измениться в ближайшее время лишь в том случае, если клуб покинут несколько исполнителей, но это маловероятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона  Хави
Перевод с marca.com
Винисиус: «Впереди шесть финалов»
Сегодня, 14:21
Гальтье поделился впечатлениями от работы с Месси, Мбаппе и Неймаром
Сегодня, 13:57
Очоа: «Мы готовы сражаться и проявить себя»
Сегодня, 12:54
Хаманн: «Это уже не тот Роналду, что прежде»
Сегодня, 10:59
Уилшир: «Пулишич ещё может преобразиться, у него есть талант»
Сегодня, 10:14
Радич: «Бразилия – одна из сильнейших команд чемпионата»
Сегодня, 09:51
Сортировать
Все комментарии
Barcelona
Barcelona
сегодня в 03:22
Не только один Хави надеется усилить состав Барсы, но и её болельщики!
DXTK
DXTK ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
Все требуют от Хави не возможного. Это ни Хави не способен выиграть ЛЧ, как тренер, это сама Барселона на это не способна, при этом уже давно, с тех самых пор, когда Хави, как игрок ее покинул.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:09
Проще поменять Хави... На Тухеля...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 12:55
У Барсы чуть ли не самая сильная скамейка в мире, куда еще усиливаться?
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:34
Я так понимаю Месси и Неймара не хватает.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:20
Хави не мотиватор,поэтому толку не будет пока он тренер Барсы.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:00
Да состав и так норм сыграности не хватает
matrix333
matrix333
вчера в 11:43, ред.
Итак, Хави показал на что способен, и на что не способен пока. Не способен сейчас выиграть Лигу чемпионов с Барселоной как тренер, и это имеет много причин.

У Барселоны сейчас есть таланты - Гави, Педри, Фати, Торрес, Араухо и... Все они молодцы, и сейчас играют за своих Сборных. Особенно повезло испанцам, потому что Луис Энрике многому научит как тренер Сборной, потом вернутся к Хави в клуб. Оба тренера могут дополнять друг друга, хотя и Энрике опытнее, и выиграл с Барселоной Лигу чемпионов. Хочу сказать, что повезло игрокам, они будут прогрессировать.

Но этот состав Барселоны не для долгосрочного будущего, особенно если там играет Роберт Левандовский. Полузащита Барсы как всегда хорошая, нужен топ вратарь после Тер Штегена, защитники для замен, и так далее.

После Чемпионата мира все изменится для всех, и для Хави и Барселоны тоже. В этом сезоне выиграют Ла Лигу, так думаю.
Elliada
Elliada
вчера в 11:33
Сколько еще можно усиливаться? Прошлой зимой купили игроков, летом купили игроков, а ему всё мало. Можно было отдать часть долгов. Тем более у Хави уже есть 2 состава.

Допустим, купят ему еще игроков, а клуб не сможет выиграть трофей. Что он скажет? Что нужно еще усиление?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:31
Надо Лео возвращать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:26
Здравствуйте. Это не фейки. Призы изменились.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:24
Появился в сборной.
Minamino
Minamino
вчера в 11:23
Состав Барселоны сильная, но еще нужны звери
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 