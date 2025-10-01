«Селтик» – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759269583

сегодня, 00:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Селтик» – «Брага», который состоится 2 октября 2025 года.

«Селтик»

Знаменитый шотландский клуб не смог обыграть в серии пенальти финала квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» из Казахстана и теперь вынужден играть в Лиге Европы, где уже набрал очков в выездной игре первого тура. Сейчас же команда принимает завсегдатая этого турнира «Брагу» и хозяевам придется очень постараться, чтобы набрать полноценные три очка в этой игре, ведь соперник обладает большим опытом в подобных противостояниях.

27 сентября «Селтик» сыграл вничью с «Хибернианом» (0:0), а 24 числа в Лиге Европы поделил очки с «Црвеной Звездой» (1:1).

«Брага»

«Брага» может быть довольна первым туром Лиги Европы, ведь на своем поле обыграла непростого соперника и теперь ей предстоит сыграть с еще одним. «Селтик» особенно силен на своем поле, поэтому португальскому клубу не очень повезло со жребием. Тем не менее, гости не намерены отдавать очки оппоненту даром и готовы бороться за приемлемый результат, который в итоге может быть не только победой, но и ничьей.

28 сентября «Брага» на своем поле проиграла «Насьоналю» (0:1), а 24 числа в Лиге Европы оказалась сильнее «Фейеноорда» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Селтик» – 1.9

Ничья – 3.75

Победит «Брага» – 3.85

Статистика

Четыре последних матча «Браги» завершились тоталом меньше 2.5 мячей во всех турнрирах

«Селтик» выиграл семь из десяти домашних матчей на своем поле при трех ничьих

Команды обменялись домашними победами в двух последних поединках между собой

Прогноз

Поставить на победу «Селтика», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Клуб из Шотландии играет на своем поле, а там он умеет давить на соперника и заставлять его делать ошибки. Прогнозируем победу хозяев в этой игре.