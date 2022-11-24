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Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей

вчера, 17:56
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Южной Кореи (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В другом матче группы Н Португалия сыграет против Ганы.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:47
Заснул. Это не футбол.
Зачем приперлись на Чемп?
амурец
амурец
вчера в 20:54
И опять нулевая ничья
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 20:08
Ещё один нежданчик. Может и наша нынешняя сборная сыграла бы по нулям с Катаром или Ираном. Гыгыгы
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:07
Азиаты разыгрались , не хватает наших.
ОПС
ОПС
вчера в 18:56, ред.
Удивительное продолжается... Не удивлюсь,что когда нибудь Чемпионом станет страна из Азии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:46
Наблюдается тенденция : топ команды у которых лидерам далеко за 30 испытывают явные проблемы - Германия, Аргентина, Уругвай. Кто то из них может и не выйти из группы , что вполне реально. Многое прояснит второй тур.
Ждемс.
nubom
nubom
вчера в 18:24
Уругвайцев явно перекормили асадой...
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:22, ред.
Это четвёртая нулевая, а ещё первый тур не закончился!

Уругвай, конечно, был ближе к тому, чтобы забить этот заветный мяч - две штанги и ещё пару запоротых подходов, где всё портил последний пас. Но и у Кореи был убойнейший момент в первом тайме, когда их игрок запулил по воробьям из отличной позиции, хотя ему никто не мешал, и в концовке Сон мог наказать вратаря Уругвая,подарившего мяч корейцам, но капитан ЮК пробил очень коряво с левой метра на три мимо ворот! Короче, справедливая ничья, Корея её заработала своим трудом на поле, а у Уругвая не хватило мастерства обыграть эту упёртую и вязкую команду. Ещё разочаровал Суарес. Он явно не в форме.
lotsman
lotsman
вчера в 18:21
Всё как ожидалось. На это и было поставлено!))
Izmar
Izmar
вчера в 18:16
Это уже и не неожиданность.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 18:15
Сейчас Рон выйдет и начнётся футбол
adekvat
adekvat
вчера в 18:12
Да что с результативностью не очень на ЧМ, не считая несколько команд.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:09
Тут Корею поздравить бы за очко с непростым соперником. Группа сложная у них. Как играть будут с Ганой? Представляю, что они по ним катком пройдутся.
Португалия тоже не подарок с мазливым.
Но выстояли, до терпели с уругвайцами и взяли очко. Настырные они и дисциплина, как и у японцев.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:09
В этом году – Катар. Послушайте отзывы журналистов. Если страны не готовы, зачем праздник футбола превращать в дополнительные трудности? Взяли и пиво отменили на стадионах! Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира? Это мой большой вопрос для всех.

Что касается спортивной составляющей, то раньше чемпионаты мира проводились в конце сезона – после всех внутренних чемпионатов и еврокубков. Конечно, футболисты жаловались, что не хватает сил. Сейчас же, к ноябрю, футболисты набрали самую наилучшую спортивную форму.

Поэтому, с точки зрения футбола, мы станем свидетелями очень интересных матчей. Первые матчи показали, что есть игроки, которые хорошо готовы. Поэтому будет очень красивый и интересный турнир», – считает комментатор и журналист Геннадий Орлов.
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А один чувствую запах радужного флага? Или вы тоже? Про пиво это отвлекающий манёвр? И ещё, употреблять алкоголь это цивилизованность?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 18:09
3-я сенсация? вечер перестает быть томным
Flamen
Flamen
вчера в 18:05
Оборона из Кимов не подвела)
simon_3d
simon_3d
вчера в 18:05
«Шикарный» чемпионат. Или игра в одни ворота без интриги, или нелепые поражения фаворитов, или, что чаще всего, откровенный антифутбол с парой моментов за весь матч. Это мы не смотрим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:04
Снова без голов! Тоска! Показательным в этом матче был удачный подкат Валверде в середине поля, он так радовался будто сделал хет - трик!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 18:03
Скукота сегодня на чм
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 18:01
Уважаемые участники конкурса прогнозов, поскольку мы не можем, в силу серьёзных причин, отправлять письма с информацией о призах на e-mail не привязанный к аккаунту победителя вам нужно будет проверять именно привязанную почту, найти адрес можно здесь - Профиль - Редактировать - Моя страница - https://www.soccer.ru/setting
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:00
Очередной антифутбольный матч
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:58
Молодцы корейцы, Уругвай практически ничего не смог противопоставить.
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