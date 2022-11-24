Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Южной Кореи (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В другом матче группы Н Португалия сыграет против Ганы.
|Уругвай0 : 0Южная Корея
|Матч завершен
Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Южной Кореи (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В другом матче группы Н Португалия сыграет против Ганы.
Уругвай, конечно, был ближе к тому, чтобы забить этот заветный мяч - две штанги и ещё пару запоротых подходов, где всё портил последний пас. Но и у Кореи был убойнейший момент в первом тайме, когда их игрок запулил по воробьям из отличной позиции, хотя ему никто не мешал, и в концовке Сон мог наказать вратаря Уругвая,подарившего мяч корейцам, но капитан ЮК пробил очень коряво с левой метра на три мимо ворот! Короче, справедливая ничья, Корея её заработала своим трудом на поле, а у Уругвая не хватило мастерства обыграть эту упёртую и вязкую команду. Ещё разочаровал Суарес. Он явно не в форме.
Уругвай, конечно, был ближе к тому, чтобы забить этот заветный мяч - две штанги и ещё пару запоротых подходов, где всё портил последний пас. Но и у Кореи был убойнейший момент в первом тайме, когда их игрок запулил по воробьям из отличной позиции, хотя ему никто не мешал, и в концовке Сон мог наказать вратаря Уругвая,подарившего мяч корейцам, но капитан ЮК пробил очень коряво с левой метра на три мимо ворот! Короче, справедливая ничья, Корея её заработала своим трудом на поле, а у Уругвая не хватило мастерства обыграть эту упёртую и вязкую команду. Ещё разочаровал Суарес. Он явно не в форме.