Гол Ахметова принёс «Краснодару» победу над «Локомотивом» в Кубке России

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Кубка России.
Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.
«Краснодар» занимает 2-е место в группе А (10 очков), «Локомотив» идёт на 3-м месте (8 очков).
«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Кубка России.
Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.
«Краснодар» занимает 2-е место в группе А (10 очков), «Локомотив» идёт на 3-м месте (8 очков).
Да уж...с таким браком играть никуда не годится. У краснодарцев сегодня за весь матч было от силы 2 момента приличных, которые они сами создали, а всё остальное ( не меньше 6 моментов) игроки Локо привезли сами, включая пропущенный гол.
Да уж...с таким браком играть никуда не годится. У краснодарцев сегодня за весь матч было от силы 2 момента приличных, которые они сами создали, а всё остальное ( не меньше 6 моментов) игроки Локо привезли сами, включая пропущенный гол.
А ведь сколько моментов запороли , величайшее количество ошибок которые можно было разделить на несколько матчей . Неважно так играть дальше, это не есть хорошо. Это просто Локо в таком никаком состоянии , а то итоговый счёт на табло мог бы быть совершенно другой и не в пользу Быков . Надо срочно выправлять такую ситуацию как у Локо, так и у Быков . А иначе вам удачи не видать ! Всем Добра и Удачи !
А ведь сколько моментов запороли , величайшее количество ошибок которые можно было разделить на несколько матчей . Неважно так играть дальше, это не есть хорошо. Это просто Локо в таком никаком состоянии , а то итоговый счёт на табло мог бы быть совершенно другой и не в пользу Быков . Надо срочно выправлять такую ситуацию как у Локо, так и у Быков . А иначе вам удачи не видать ! Всем Добра и Удачи !
Но Галактионову нужно время - думаю, после зимних сборов Локо перестанет быть мальчиком для битья и начнёт набирать очки.
Но Галактионову нужно время - думаю, после зимних сборов Локо перестанет быть мальчиком для битья и начнёт набирать очки.