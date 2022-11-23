Гол Ахметова принёс «Краснодару» победу над «Локомотивом» в Кубке России

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вчера, 21:59

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Кубка России.

Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.

«Краснодар» занимает 2-е место в группе А (10 очков), «Локомотив» идёт на 3-м месте (8 очков).