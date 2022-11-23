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Гол Ахметова принёс «Краснодару» победу над «Локомотивом» в Кубке России

вчера, 21:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче Кубка России.

Единственный гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.

«Краснодар» занимает 2-е место в группе А (10 очков), «Локомотив» идёт на 3-м месте (8 очков).

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 05:52
В Краснодаре ни дисциплины, ни тактики. Индивидуальные выступления футболистов. Такое ощущение, что демонстративно кладут на тренера, который матерится с брызгами на обочине и ни на что не влияет. И от этого еще сильнее матерится.
112910415
112910415
сегодня в 04:44
матч упущенных возможностей
амурец
амурец
сегодня в 02:27
что то не идут дела у Локо
протон
протон
сегодня в 01:25
Баринов красавчик! Как и обещал выкладывается на поле больше всех, когда другие игроки отдыхают. Капитан со Спартаком пенальти привёз, да и сегодня решил отличиться -привёз на 15 секунде гол в свои ворота, благодаря филигранному пасу на Карпукаса.
Да уж...с таким браком играть никуда не годится. У краснодарцев сегодня за весь матч было от силы 2 момента приличных, которые они сами создали, а всё остальное ( не меньше 6 моментов) игроки Локо привезли сами, включая пропущенный гол.
rhskmz
rhskmz
вчера в 23:07
А Локо продолжает валиться ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:58, ред.
Быков с заслуженной Победой !
А ведь сколько моментов запороли , величайшее количество ошибок которые можно было разделить на несколько матчей . Неважно так играть дальше, это не есть хорошо. Это просто Локо в таком никаком состоянии , а то итоговый счёт на табло мог бы быть совершенно другой и не в пользу Быков . Надо срочно выправлять такую ситуацию как у Локо, так и у Быков . А иначе вам удачи не видать ! Всем Добра и Удачи !
makkie
makkie
вчера в 22:12
Локо продолжает лететь под откос.
Но Галактионову нужно время - думаю, после зимних сборов Локо перестанет быть мальчиком для битья и начнёт набирать очки.
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 22:11
Как же тяжело на это смотреть после ЧМ ...а что исполняли Кордоба со Сперцяном когда Локо дарил сто процентные моменты надо в приколы записывать...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 22:10
Локомотив опять под откос.
Izmar
Izmar
вчера в 22:02
Краснодар с победой, в Локомотиве ничего не меняется с новым физруком.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:00, ред.
Там такие "подарки" не были реализованы, Краснодар мог 3 или 4 забить. несколько даже в пустые ворота
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