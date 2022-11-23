Испания отправила 7 голов в ворота Коста-Рики в матче чемпионата мира

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вчера, 20:59

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Испании Даниэль Ольмо. На 21-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество испанцев. На 31-й минуте форвард сборной Испании Ферран Торрес реализовал пенальти, а на 54-й минуте Торрес оформил дубль. На 74-й минуте Гави отправил пятый мяч в ворота Коста-Рики. На 90-й минуте отметился полузащитник сборной Испании Карлос Солер, а в дополнительное ко второму тайму время Альваро Мората поставил точку в матче.

В другом матче группы Е сборная Германии уступила сборной Японии.