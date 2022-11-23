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Испания отправила 7 голов в ворота Коста-Рики в матче чемпионата мира

вчера, 20:59
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Испании Даниэль Ольмо. На 21-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество испанцев. На 31-й минуте форвард сборной Испании Ферран Торрес реализовал пенальти, а на 54-й минуте Торрес оформил дубль. На 74-й минуте Гави отправил пятый мяч в ворота Коста-Рики. На 90-й минуте отметился полузащитник сборной Испании Карлос Солер, а в дополнительное ко второму тайму время Альваро Мората поставил точку в матче.

В другом матче группы Е сборная Германии уступила сборной Японии.

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Все комментарии
myrka_88
myrka_88
сегодня в 04:17
Ещё много неожиданых ,результатов увидим. Азия станет победителям ЧМ.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:23, ред.
Не будучи болельщиком испанцев - снимаю шляпу! Молодежь прекрасная! И Энрике постарался, сказать нечего! Правда, костариканцы не очень-то и мешали молодым испанским талантам самовыразиться, но это уже детали. А гол Гави, думается, станет одним из лучших голов чемпионата...
протон
протон
сегодня в 01:22
А Коста Рика никакой там рекорд не побила?
0(0) - удары
0 - угловых
И 18% владения
Испания хороша, конечно. Но по ощущениям, эта Коста - Рика не лучше Катара. Жаль Наваса.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:34
Что это было чуваки))))))
Верг
Верг
сегодня в 00:10
Осталось бускетса и альбу заменить молодыми, и состав гегемон футбола на лет 6 будет
Elliada
Elliada
вчера в 23:33
К Энрике были вопросы к составу. К примеру, почему не вызвал Де Хеа и Рамоса. Первый матч выиграли с неожиданным счетом. Вопросов пока нет. Впереди настоящее испытание - Германия
дурман
дурман
вчера в 23:24
Даешь в каждом матче по 8-10 мячей и по 15 добавленных минут
shur
shur
вчера в 23:19
...добротная, заслуженная победа, красава!
MikeSevas
MikeSevas ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:12, ред.
Всё относительно, немцы 20 лет назад саудитов 8-0 вынесли на ЧМ. А сейчас саудиты обыгрывает одну из сильнейших сборных мира. А вообще-то такие разгромы на ЧМ случаются постоянно .
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:06
Прихлопнули капитально. Фавориты ЧМ? Посмотрим. Сегодня был очень слабый соперник.
kg5h3kvsaua9
kg5h3kvsaua9
вчера в 22:50
Эти семь мячей никому не нужны. Тики-така это прошлое футбола.
myst5
myst5
вчера в 22:39
Рано делать выводы . Что испанцы что англичани что французы ещё пока не чего не показали . Групповой турнир кончиться и там уже примерно будет видно во что кто горазд . Испанцы похожи на барсу но у барсы есть одна проблема когда надо выйгрывать на характере она проигрывает
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 22:14
Уничтожили))) Вамос, Ла Фурия Роха!)
Ironigor
Ironigor ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:03
Благодарю дружище ✊️ , Всё взаимно ! 👍✌️🙋‍♂️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:55
"Холодное" искусство - так можно охарактеризовать футбол в исполнении испанцев. Весь набор высококлассного футбола, но положительных эмоций он лично у меня не вызывает. Демонстрация превосходства в перепасовке и технике игроков и...больше ничего.
Такой футбол напомнил мне оперное искусство и "ударные" партии солистов, арию Ленского в "Евгении Онегине" и арию Канио в "Паяцах" Леонкавалло: послушал их и можно уходить со спектакля, так как всё остальное не вызывает никаких эмоций. Так и здесь - поднял глаза от чтения, посмотрел голы и можно снова продолжать читать, так как ничего интересного на поле не происходит. Одна нудятина.
У кого-то может быть противоположное мнение, ради Бога. Я высказал своё, на что имею полное право.
Последнее. Пусть испанцы занимают любое место на пьедестале почёта, кроме первого. Лично я показываемый ими футбол принимаю, но всем сердцем отвергаю.
Gahi
Gahi
вчера в 21:53
Этот матч между командами Испании и Коста-Рики наглядно показал как Энрике настроил свою команду против соперника. Учитывая то, к чему могут привести самоуверенность на примере сборных команд Аргентины и Германии. Которые зеркально отобразили свою игру выиграв в первом тайме в один мяч, но умудрились растранжиривать свои моменты и пропустили во втором тайме по два гола каждая из них, получив таким образом поражение в первом туре. Да действительно команда Испании продемонстрировала свой потенциал сборной, сплав молодости и старшего поколения футболистов даёт хорошую возможность добиться большого успеха в этом турнире. Главная задача сейчас перед тренерским штабом, это сохранить тот настрой и самоотдачу футболистов в следующих матчах, чтобы избежать шапкозакидательство, а также ненужных сюрпризов от соперников. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:52
С таким успехом Испания, давай домой, от Нидерландов 5 была, Бразилия ,знай своё место, Германия показала 7-1, останутся те кто никогда не проигрывал крупно, а разгромы были. будет не чемпионат, а фестиваль футбола, приедут победюны для победы и те кого называют автобусниками,, развлечение на пару вечеров
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 21:50
Браво Испания!
Знатог
Знатог ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:46
ага лучше 0-0.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:45
Испания психанула за старт 2014 года решила зайти с козырей!!!
Знатог
Знатог
вчера в 21:45
Не уважають ко-стариков.
John 5mith
John 5mith ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:39
О, точно. В 2014 бразильцы пропустили 7. Нечего их больше на ЧМ допускать - уровень соревнований позорят ))
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 21:31
Судя по всему скоро на ЧМ и ЧЕ будут по 8-10 голов всандаливать, появятся новые рекорды, 5-7 мячей далеко не предел в нынешних реалиях!
С такими командами можно выигрывать и крупнее)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:30
Сборные которые пропускают более 5-6 голов я предлагаю дисквалифицировать и не допускать на чемпионаты мира, что бы не девальвировали уровень соревнования
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:28
Красиво порезвились испанцы.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:21
Испания может стать главным украшением турнира. Здоровый молодой талантливый состав из своих испанских парней, а не из всяких Мукоко и Шупо-Мотингов.

Желаю удачи испанцам!
Храневец
Храневец ответ Квадратный Мяч (раскрыть)
вчера в 21:20
Зато поедут пораньше домой на гей парад ! По случаю своего успешного выступления
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:20
Энрике не побоялся играть молодежью. Многие говорят о Бразилии, Бельгии, Хорватии, где сыгранный состав. Сегодня не было даже намеков об отсутствии сыгранности. А сможет ли какая сборная "перебегать" испанцев? Вот тут большой вопрос. Да, ребята еще "зеленые", но, очевидно, талантливые.
Хочется заметить, что Испания становилась Чемпионом Мира с командой, костяк которой составляла Барселона. Повторится ли история? Никто не верит, но посмотрим.
P.S.: Хави стоит поучиться работать с молодежью, ведь трансферы под него не оправдались, а воспитанники клуба зачастую сидят на лавке у него за исключением Гави и Педри.
3ton
3ton
вчера в 21:18
Много людей погорело на победе Коста-Рики .
Изи сенсация от Испании 7-0

Один из фаворитов уверенно и с запасом перед три очка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Вот зачем так унижать коллег по цеху?
Гость
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