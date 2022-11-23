Испания отправила 7 голов в ворота Коста-Рики в матче чемпионата мира

Сборная Испании обыграла сборную Коста-Рики (7:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 11-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Испании Даниэль Ольмо. На 21-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество испанцев. На 31-й минуте форвард сборной Испании Ферран Торрес реализовал пенальти, а на 54-й минуте Торрес оформил дубль. На 74-й минуте Гави отправил пятый мяч в ворота Коста-Рики. На 90-й минуте отметился полузащитник сборной Испании Карлос Солер, а в дополнительное ко второму тайму время Альваро Мората поставил точку в матче.
В другом матче группы Е сборная Германии уступила сборной Японии.
Хочется заметить, что Испания становилась Чемпионом Мира с командой, костяк которой составляла Барселона. Повторится ли история? Никто не верит, но посмотрим.
P.S.: Хави стоит поучиться работать с молодежью, ведь трансферы под него не оправдались, а воспитанники клуба зачастую сидят на лавке у него за исключением Гави и Педри.
Хочется заметить, что Испания становилась Чемпионом Мира с командой, костяк которой составляла Барселона. Повторится ли история? Никто не верит, но посмотрим.
P.S.: Хави стоит поучиться работать с молодежью, ведь трансферы под него не оправдались, а воспитанники клуба зачастую сидят на лавке у него за исключением Гави и Педри.
Такой футбол напомнил мне оперное искусство и "ударные" партии солистов, арию Ленского в "Евгении Онегине" и арию Канио в "Паяцах" Леонкавалло: послушал их и можно уходить со спектакля, так как всё остальное не вызывает никаких эмоций. Так и здесь - поднял глаза от чтения, посмотрел голы и можно снова продолжать читать, так как ничего интересного на поле не происходит. Одна нудятина.
У кого-то может быть противоположное мнение, ради Бога. Я высказал своё, на что имею полное право.
Последнее. Пусть испанцы занимают любое место на пьедестале почёта, кроме первого. Лично я показываемый ими футбол принимаю, но всем сердцем отвергаю.
Такой футбол напомнил мне оперное искусство и "ударные" партии солистов, арию Ленского в "Евгении Онегине" и арию Канио в "Паяцах" Леонкавалло: послушал их и можно уходить со спектакля, так как всё остальное не вызывает никаких эмоций. Так и здесь - поднял глаза от чтения, посмотрел голы и можно снова продолжать читать, так как ничего интересного на поле не происходит. Одна нудятина.
У кого-то может быть противоположное мнение, ради Бога. Я высказал своё, на что имею полное право.
Последнее. Пусть испанцы занимают любое место на пьедестале почёта, кроме первого. Лично я показываемый ими футбол принимаю, но всем сердцем отвергаю.