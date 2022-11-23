Бельгия обыграла Канаду в матче чемпионата мира

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вчера, 23:56

Сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 11-й минуте защитник Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. На 44-й минуте единственный гол в игре забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи.

В другом матче группы F Хорватия сыграла вничью с Марокко.