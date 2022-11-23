Бельгия обыграла Канаду в матче чемпионата мира

Сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 11-й минуте защитник Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. На 44-й минуте единственный гол в игре забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи.
В другом матче группы F Хорватия сыграла вничью с Марокко.
Канадцы лупили по воротам тз неудобных позиций, по этому такая разница в ударах. Канадцы перебегали Бельгию, но не хватило мастерства у ворот.
Бельгия показала игру уровня Аргентины. То есть команды, для которой выход из группы - это потолок.
Канадцы лупили по воротам тз неудобных позиций, по этому такая разница в ударах. Канадцы перебегали Бельгию, но не хватило мастерства у ворот.
Бельгия показала игру уровня Аргентины. То есть команды, для которой выход из группы - это потолок.
Унылая сборная . "Золотое" поколение бельгийцев так ничего и не выиграет
Унылая сборная . "Золотое" поколение бельгийцев так ничего и не выиграет
Де Брюйне видать опоили, играл как осел.. Остальная Бельгия защищала сначала 0:0, а потом 1:0 стоя на месте. Когда богадельня бежала в редкие контратаки, мне лично казалось что смотрю замедленный кадр..
Де Брюйне видать опоили, играл как осел.. Остальная Бельгия защищала сначала 0:0, а потом 1:0 стоя на месте. Когда богадельня бежала в редкие контратаки, мне лично казалось что смотрю замедленный кадр..
Только Куртуа на уровне.
Только Куртуа на уровне.
Молодцы канадцы, с огромным желанием играли сегодня..
Молодцы канадцы, с огромным желанием играли сегодня..