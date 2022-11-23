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Бельгия обыграла Канаду в матче чемпионата мира

вчера, 23:56
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 11-й минуте защитник Канады Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти. На 44-й минуте единственный гол в игре забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи.

В другом матче группы F Хорватия сыграла вничью с Марокко.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:48
Заявка на золото, хитрые бельгийцы, таких ещё не было
ABir
ABir
сегодня в 05:42
На тоненького один из фаворитов вырвал победу у аутсайдера чемпионата. Вообще какой-то странноватый чемпионат, очень много сенсационных результатов с участием топ сборных.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:42
Канадцы заслужили хотя бы ничью, играли они интереснее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:25
Как то очень скромно она их обыграла!
протон
протон
сегодня в 01:27
Как же хорошо играли Канадцы! Полностью доминировали в матче по всем показателям! Не повезло им сегодня!
Канадцы лупили по воротам тз неудобных позиций, по этому такая разница в ударах. Канадцы перебегали Бельгию, но не хватило мастерства у ворот.
Бельгия показала игру уровня Аргентины. То есть команды, для которой выход из группы - это потолок.
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 00:38
По игре Канада была сильнее
matrix333
matrix333
сегодня в 00:35
Куртуа герой матча!
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:28
Бельгия слабо сыграла,а Канадцы молодцы.
3ton
3ton
сегодня в 00:23
Забей пенальти и Бельгию вынесли бы вперед ногами .
Унылая сборная . "Золотое" поколение бельгийцев так ничего и не выиграет
Capral
Capral
сегодня в 00:10
Пенальти в ворота бельгийцев надо было перебить, вратарь зашел в ворота на пол метра за ленточку, а это нарушение, стоять надо строго на линии. Канада понравилась. Бельгии повезло больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
Уж очень скромная победа получилась. Канадцы умеют в хоккей играть, а футбол у них похуже...
Nazi
Nazi
сегодня в 00:08
Богадельня играла с табуном чистокровных мустангов.. Только вот одной беготней матч не выиграешь. Другого оружия у хоккеистов нет.

Де Брюйне видать опоили, играл как осел.. Остальная Бельгия защищала сначала 0:0, а потом 1:0 стоя на месте. Когда богадельня бежала в редкие контратаки, мне лично казалось что смотрю замедленный кадр..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Канадцы очень сильны - перебили всех воробьёв над воротами Куртуа!
simon_3d
simon_3d
сегодня в 00:05
По первым матчам некоторые команды, от тех которых ждал содержательного футбола, прямо раздражают. Бельгия одна из них. Кроме них отвратительное впечатление оставили Аргентина, Дания, Польша и Германия.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:04
Бельгию можно вычеркивать !
8wfkr5e3fr7y
8wfkr5e3fr7y
сегодня в 00:03
С большим трудом но победили, это очень важно
d1metras
d1metras
сегодня в 00:03
Канада должна была выигрывать... Сыграли на мой взгляд 2 фактора это Куртуа и неопытность сборной Канады на таких больших турнирах.. Жаль конечно.. А так бы круто было увидеть еще один результат сенсацию))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02, ред.
Хоть и бестолковый Лукаку по жизни, но без него бельгийцы на поле уж чересчур ... цивилизованные (в спортивном смысле) и медлительные. Так, простите, жевать сопли, думая чё с мячиком делать и куда его пинать ..., не, негоже.
Только Куртуа на уровне.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:02
Хорошая команда у Канады,играли очень хорошо.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:01
Мексика не смогла дожать после незабитого пенальти поляков, а Бельгия смогла
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:01
Жаль Канаду ..
DEIVID_353
DEIVID_353
сегодня в 00:01
Надеюсь, хорваты и марокканцы наберут по 6 очков в оставшихся 2 матчах и Лукаку не сыграет в 2 следующих матчах за Бельгию.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:00
Отскочила Бельгия. Канада круто играла и уж точно не заслуживала поражения, но не повезло с реализацией и Куртуа тащил. Удачи канадцам в оставшихся матчах и желаю им выйти из группы. На их футбол приятней смотреть, чем на Хорватию или Марокко.
Таганский
Таганский
вчера в 23:58
Добавить канадцам немного мастерства да чуточку везения - вынесли бы они эту Бельгию..
Молодцы канадцы, с огромным желанием играли сегодня..
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