Швейцария минимально обыграла Камерун

Сборная Швейцарии обыграла команду Камеруна в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).
Победный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо.
Швейцария лидирует в группе G (3 очка), Камерун замыкает таблицу (0 баллов). Позднее в этой группе сыграют Бразилия и Сербия.
В первом тайме, несмотря на 0:0, было всё же больше опасных моментов, чем за всю игру между Марокко и Хорватией.
Но если кто-то не смотрел первый тайм, то особо ничего и не потерял, наверное.
А вот второй тайм мне уже показался более интересным.
Он всё-таки начался с долгожданного гола (на 48-й минуте): Шакири прострелил низом в штрафную Камеруна, а Эмболо открыл счёт сильным ударом по воротам.
Праздновать он этот гол, правда, не стал.
Видимо, по причине того, что родившийся в Камеруне игрок забил Камеруну на ЧМ! И такое, как видим, бывает, причём далеко не в первый раз.
В сборной Камеруна ещё и гражданин России появился на поле: Ондуа вышел на 69-й минуте.
Получается, что Россия в какой-то степени не осталась без ЧМ в Катаре (а всё началось с ЧМ-1990, когда сборную Камеруна возглавлял советский тренер Валерий Непомнящий).
На поле, правда, присутствовал ещё и представитель московского "Динамо" - Нгамалё.
В общем, имеем в итоге закономерную победу сборной Швейцарии по игре.
В первом тайме, несмотря на 0:0, было всё же больше опасных моментов, чем за всю игру между Марокко и Хорватией.
Но если кто-то не смотрел первый тайм, то особо ничего и не потерял, наверное.
А вот второй тайм мне уже показался более интересным.
Он всё-таки начался с долгожданного гола (на 48-й минуте): Шакири прострелил низом в штрафную Камеруна, а Эмболо открыл счёт сильным ударом по воротам.
Праздновать он этот гол, правда, не стал.
Видимо, по причине того, что родившийся в Камеруне игрок забил Камеруну на ЧМ! И такое, как видим, бывает, причём далеко не в первый раз.
В сборной Камеруна ещё и гражданин России появился на поле: Ондуа вышел на 69-й минуте.
Получается, что Россия в какой-то степени не осталась без ЧМ в Катаре (а всё началось с ЧМ-1990, когда сборную Камеруна возглавлял советский тренер Валерий Непомнящий).
На поле, правда, присутствовал ещё и представитель московского "Динамо" - Нгамалё.
В общем, имеем в итоге закономерную победу сборной Швейцарии по игре.