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Швейцария минимально обыграла Камерун

вчера, 14:56
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Сборная Швейцарии обыграла команду Камеруна в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).

Победный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо.

Швейцария лидирует в группе G (3 очка), Камерун замыкает таблицу (0 баллов). Позднее в этой группе сыграют Бразилия и Сербия.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:36
Российский флаг тоже не помог.
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:57
Что то Африка здесь не тянет ...
протон
протон
вчера в 17:16
Увы, от великолепной когда-то команды Валерия Непомнящего совсем ничего не осталось. Нет уже таких супер-талантов, как Роже Милла, Это'О, Омам-Бийик, Мбома...

В первом тайме, несмотря на 0:0, было всё же больше опасных моментов, чем за всю игру между Марокко и Хорватией.
Но если кто-то не смотрел первый тайм, то особо ничего и не потерял, наверное.

А вот второй тайм мне уже показался более интересным.
Он всё-таки начался с долгожданного гола (на 48-й минуте): Шакири прострелил низом в штрафную Камеруна, а Эмболо открыл счёт сильным ударом по воротам.
Праздновать он этот гол, правда, не стал.
Видимо, по причине того, что родившийся в Камеруне игрок забил Камеруну на ЧМ! И такое, как видим, бывает, причём далеко не в первый раз.

В сборной Камеруна ещё и гражданин России появился на поле: Ондуа вышел на 69-й минуте.
Получается, что Россия в какой-то степени не осталась без ЧМ в Катаре (а всё началось с ЧМ-1990, когда сборную Камеруна возглавлял советский тренер Валерий Непомнящий).
На поле, правда, присутствовал ещё и представитель московского "Динамо" - Нгамалё.
В общем, имеем в итоге закономерную победу сборной Швейцарии по игре.
Муслим90
Муслим90
вчера в 17:12
Состав то у Швейцарии неплохой
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:07
Скорее всего со второго тура у сборных стран этого континента лучше пойдёт.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:06
Африка пока полностью нулевая! Тунис и Марокко по 0-0 с Данией и Хорватией соответственно, Сенегал-Голландия 0-2, Камерун-Швейцария 0-1 и вот только на Гану надежда. Может сегодня африканцы хотя бы на один гол сподобятся в ворота Португалии, а то уж всё очень уныло на этом ЧМ для Африки. Хотелось бы видеть хоть кого-то в 1/8 от Чёрного континента.
DXTK
DXTK
вчера в 16:57
Один Камерунец обыграл всю сборную Камеруна, именно так можно охарактеризовать гол Эмболо. Я не скажу как по игре, но по классу Швейцария была обязана тут брать свои три очка, и с большим трудом сделали это, ну и пас от Шакири тоже следует отметить.
Мариарти77
Мариарти77 ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 15:56
Кроме Сенегал
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 15:49
Ну, понятно. Вся Африка едет домой после группы
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:39
В первых матчах все африканские сборные смотрелись достойно, Камерун вот только разочаровывает. Посмотрим сегодня на Гану)) надеюсь дадут жару пижонам португальцам
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 15:37
Не сказать, что Швейцария превосходила Камерун во всём, и была просто сильнее, просто второй тайм «неукротимые львы» провели очень странно, и непонятно, с чем это связано. Кстати, Брель Эмболо камерунец, поэтому особо и не праздновал забитый мяч.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 15:37
Ну и отлично
4whvzj3an28g
4whvzj3an28g
вчера в 15:36
унылейший матч. камерунцы вполне могли устроиться на 0:0, если бы не глупая ошибка в обороне
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:13
Камерун ничего не показал...
dok66
dok66
вчера в 15:10
В принципе на классе + спасения вратаря швейцарцев .
Foxes
Foxes
вчера в 15:06
По делу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:05
Очередная унылая туфта! Запомнился только аргентинский судья, который на одно действие, там где надо свистнуть один раз, свистел раз 10! Вот уж поистине "Свисток"!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:05
Не было у Камеруна современного Роже Милла..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:04
Писать нечего и нечем.
Камерун сам виноват в исходе. Пусть ругают и матерят себя за неиспользованные возможности. Швейцаров хвалить не буду, да и не за что.
Спасибо за сон командам на несколько минут).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:01
Щвейцарию с победой!!!
Beno444
Beno444
вчера в 15:00
Камерун проиграл заслуженно.
Таганский
Таганский
вчера в 15:00
Насколько камерунцы порадовали своей игрой в 1-м тайме, настолько разочаровали во 2-м..
Видимо, до хрена камерунской капусты лежит в швейцарских банках..
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