Швейцария минимально обыграла Камерун

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вчера, 14:56

Сборная Швейцарии обыграла команду Камеруна в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).

Победный гол на 48-й минуте забил Брель Эмболо.

Швейцария лидирует в группе G (3 очка), Камерун замыкает таблицу (0 баллов). Позднее в этой группе сыграют Бразилия и Сербия.