Сёмин: «Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата мира»

Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Что очень приятно, Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата. Месси играет главную роль в сборной. Как мне кажется, аргентинская команда стала мощнее не только физически, но и психологически по сравнению с тем, какой она была в начале турнира. Поэтому ждём интересных матчей в дальнейшем.
Превзойдёт ли Месси рекорд Батистуты по забитым мячам за сборную на ЧМ? Не знаю. По крайней мере, у Месси очень много моментов. Он хорошо себя чувствует физически. На мой взгляд, на этом ЧМ он один из ярких игроков и доказывает, что он большая величина в футболе.
Сборная Аргентины (3-я сборная Мира) сыграла (не очень то и убедительно) с 13-й...26-й...с 38-й....и 51-й командами рейтинга....
Сборная Аргентины (3-я сборная Мира) сыграла (не очень то и убедительно) с 13-й...26-й...с 38-й....и 51-й командами рейтинга....