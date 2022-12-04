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Сёмин: «Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата мира»

сегодня, 10:59

Российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Что очень приятно, Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата. Месси играет главную роль в сборной. Как мне кажется, аргентинская команда стала мощнее не только физически, но и психологически по сравнению с тем, какой она была в начале турнира. Поэтому ждём интересных матчей в дальнейшем.

Превзойдёт ли Месси рекорд Батистуты по забитым мячам за сборную на ЧМ? Не знаю. По крайней мере, у Месси очень много моментов. Он хорошо себя чувствует физически. На мой взгляд, на этом ЧМ он один из ярких игроков и доказывает, что он большая величина в футболе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:03
Теперь можно сказать спасибо Саудовской Аравии за их победу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:40
Ждем финал Аргентина Польша.
kirapala
kirapala
сегодня в 12:37
Пока что видно как Мартинес промахивается
112910415
112910415
сегодня в 12:30
вот ближайший матч всё и покажет
Илья85
Илья85
сегодня в 11:51, ред.
Да ,начали прессинговать,но это выглядит не скординированно и примитивно ,что даже такие команды как Австралия находили брещи в центре . Это говорит о том,что ,во первых ,не вся команда подключается к прессингу,во втррых,они не обученны этому как команда . Если сравнивать пркссиг аргов с прессингом Испании ,то очень большая разница . И такой пркссиг может перевести к тому ,что одим пасом соперник оставляет неудел пол команды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:37
Так и надо. К финалу выйти на свой максимум...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:36
Аргентина вчера могла отлететь от Австралии. Кенгуру упустили два или три 100% момента.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:31
Чемпионство Аргентины, как говорится, на горизонте - видим, идем, но дойти не можем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:29
По мне его КПД стал больше при минимальных затратах в плане физики. Он чувствует свой организм и управляет им. Да. Он ходит пешком, но, когда включается, то это на максимальных оборотах и с большой отдачей для партнёров. Плохо, что они не используют те моменты, которые он даёт им.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:28
Какой прогресс ???
Сборная Аргентины (3-я сборная Мира) сыграла (не очень то и убедительно) с 13-й...26-й...с 38-й....и 51-й командами рейтинга....
Boricku
Boricku
сегодня в 11:12
Если бы не воротники, оргентина бы летела домой уже
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:02
Посмотрим на неё в четверть финале.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:01
Согласен по последнему матчу это прослеживается!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:00
Ещё просто серьёзного соперника не встретили, по жребию им пока везёт
Гость
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