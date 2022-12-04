Сёмин: «Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата мира»

Российский тренер поделился мнением о выступлении сборной Аргентины и её капитана на ЧМ -2022.

Что очень приятно, Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата. Месси играет главную роль в сборной. Как мне кажется, аргентинская команда стала мощнее не только физически, но и психологически по сравнению с тем, какой она была в начале турнира. Поэтому ждём интересных матчей в дальнейшем.