В РФС рассказали о поиске соперников для сборной России в нынешних условиях

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о поиске соперников для сборной России в нынешней ситуации, когда команда отстранена от международных соревнований.

Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА , предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением.

Значат ли три проведённых матча с азиатскими сборными, что РФС работает только в этом направлении? Возможно всё, но мы исходили из того, какие сборные свободны, какова логистика. Сейчас тренеру необходимо пробовать новых игроков, посмотреть новые сочетания. Когда выбирали сборные, с которыми играли, мы исходили из совокупности факторов.

Надо понимать, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал — у сборных есть свои договорённости, подписанные на полгода-год вперёд контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников.