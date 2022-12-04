Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

В РФС рассказали о поиске соперников для сборной России в нынешних условиях

сегодня, 10:23

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для сборной России в нынешней ситуации, когда команда отстранена от международных соревнований.

Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением.

Значат ли три проведённых матча с азиатскими сборными, что РФС работает только в этом направлении? Возможно всё, но мы исходили из того, какие сборные свободны, какова логистика. Сейчас тренеру необходимо пробовать новых игроков, посмотреть новые сочетания. Когда выбирали сборные, с которыми играли, мы исходили из совокупности факторов.

Надо понимать, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал — у сборных есть свои договорённости, подписанные на полгода-год вперёд контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сычёв: «Сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022»
Сегодня, 12:37
Переговоры о проведении матча сборной России с Ираном могут возобновиться
Сегодня, 11:57
В РФС допускают, что сборная России в 2023 году может сыграть дома
Сегодня, 11:46
Сёмин: «Аргентина прогрессирует в процессе чемпионата мира»
Сегодня, 10:59
Иван Игнатьев: «В Азии есть хорошие команды, но хочется играть в Европе»
Сегодня, 10:09
Аршавин: «Хотел бы видеть в „Зените“ больше пацанов из нашей академии»
Сегодня, 08:54
Сортировать
Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 13:28
Ирак, Сомали, Северная Корея. Ну и конечно наши любимые белорусы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:48
Наверное, не доживу до такого дня и часа, когда наша страна перестанет унижаться перед всем цивилизованным миром. Чувство стыда за нашу Федерацию футбола - вот и всё, что я испытал, ознакомившись с этой информацией.
112910415
112910415
сегодня в 11:58
выбор скуден, но он выбор
Андрей C 1
Андрей C 1
сегодня в 11:56
Натрещать с 3 короба, но по сути не сказать ничего….
Классика российского функционера!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:37
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:24
Для начала надо найти сборную России .))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
Я уже нашёл: сб. Сев. Кореи, сб. Ирана, сб. Сирии, сб. Беларуси, сб. Эритреи. Выбирай − не хочу!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:51
Соберите легионеров и сборную, типа сборная мира РПЛ и сборная Россия, между поисками.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:42
РФС и Крыстина теперь очень похожи... И по ситуации, и по уровню игры..
Boricku
Boricku
сегодня в 10:38, ред.
Бюджетников попилить хотят, может на доргои эти деньги пустить
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:37
Зачем нам об этом рассказывать, ищите молча.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:34
Ищущий найдет что ему нужно... удачи в поиске
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 10:25
Практика все равно нужна для сборной России.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 