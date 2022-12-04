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Аленичев: «Сборная Сербии вылетела, теперь болею за Португалию»

сегодня, 09:50

Российский тренер Дмитрий Аленичев, выигравший с «Порту» Лигу чемпионов в 2004 году, поделился ожиданиями от сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Аленичев успел поиграть за «Порту» под руководством нынешнего наставника португальской сборной Фернанду Сантуша.

Перед чемпионатом мира написал Фернанду слова удачи, он буквально через минуту ответил, поблагодарил за поддержку. Конечно, я посмотрел эти игры, Криштиану Роналду уже не в той форме находится, это в принципе вполне естественно, всё-таки 37 лет — возраст, но я думаю, что он ещё принесёт пользу португальской команде. Поскольку вылетела сборная Сербии, за которую я болел, конечно, теперь я в первую очередь болею за команду Португалии, четыре феноменальных года я там провёл, естественно, переживаю.

Хотелось бы, чтобы сборная Португалии дошла как минимум до финала, несмотря на непростой график и непростых соперников. Но я верю в эту сборную, потому что мне нравится философия игры португальской команды, техничные футболисты, взаимопонимание очень хорошее. Надеюсь, что сборная Португалии как минимум до финала дойдёт, верю в это, конечно.

В команде есть группа молодых футболистов, которым пора уже брать на себя лидерство, которое было у Роналду в сборной. Сейчас я думаю, что у него лидерства нет. Это не тот лидер, которым он был условно пять лет назад, но это вполне объяснимо.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:35
Португалия не играет, совсем...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:13
Правильно - за Португалию.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:01
Разумные люди болеют за прекрасную Польшу.Что можно ожидать от аленичева кроме глупости.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:43
Алень молодец, крепко шагает в ногу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:36
Хотел бы, чтобы Португалия встретилась с Аргентиной. Это будет последнее противостояние великих. Доказать всему миру, кто царь зверей).
Futurista
Futurista
сегодня в 10:24, ред.
А когда Португалия вылетит?)...

matrix333
matrix333
сегодня в 10:19
А потом можно за Бразилию))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:01
...Португалия вылетела.Теперь болею...
lotsman
lotsman
сегодня в 09:56
Думаю что будет 1 - 2
shur
shur
сегодня в 09:54
...всяк кулик своё болото хвалит!
matrix333
matrix333 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:54
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