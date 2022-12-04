Аленичев: «Сборная Сербии вылетела, теперь болею за Португалию»

Российский тренер , выигравший с «Порту» Лигу чемпионов в 2004 году, поделился ожиданиями от сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Аленичев успел поиграть за «Порту» под руководством нынешнего наставника португальской сборной .

Перед чемпионатом мира написал Фернанду слова удачи, он буквально через минуту ответил, поблагодарил за поддержку. Конечно, я посмотрел эти игры, Криштиану Роналду уже не в той форме находится, это в принципе вполне естественно, всё-таки 37 лет — возраст, но я думаю, что он ещё принесёт пользу португальской команде. Поскольку вылетела сборная Сербии, за которую я болел, конечно, теперь я в первую очередь болею за команду Португалии, четыре феноменальных года я там провёл, естественно, переживаю.

Хотелось бы, чтобы сборная Португалии дошла как минимум до финала, несмотря на непростой график и непростых соперников. Но я верю в эту сборную, потому что мне нравится философия игры португальской команды, техничные футболисты, взаимопонимание очень хорошее. Надеюсь, что сборная Португалии как минимум до финала дойдёт, верю в это, конечно.

В команде есть группа молодых футболистов, которым пора уже брать на себя лидерство, которое было у Роналду в сборной. Сейчас я думаю, что у него лидерства нет. Это не тот лидер, которым он был условно пять лет назад, но это вполне объяснимо.