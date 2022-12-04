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Аршавин: «Хотел бы видеть в „Зените“ больше пацанов из нашей академии»

сегодня, 08:54

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о том, что хотел бы видеть в петербургском клубе больше своих воспитанников.

Раньше «Зенит» объединял Санкт-Петербург. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше стало на трибунах. Но мне не хватает звёздочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 11:56
Если бы Миллер платил за легионеров из своего кармана, то так бы оно и было, как об этом мечтает Аршавин.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:20
Эх , Андрюха не переживай ещё несколько длительных дисквалификаций волей не волей придется подтягивать пацанов из академии! Это кстати и Спартак касается!😉
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:16
Нам и чемпионить....и воспитанники в основе....
Желательно..
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 11:10
Я бы тебе с удовольствием влепил бы десяток дизлайков за такое сравнение. Но может дойдет до самого тебя, что твой пост мягко говоря некорректный.
Futurista
Futurista ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
сегодня в 10:59
В основном согласен...насчет детишек и гаджетов во всём мире так обстоят дела...тем не менее...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 10:45
Сейчас приоритет футбольных школ не таланты, а кошелёк родителей. Все футбольные школы платные и далеко не каждая семья сможет оплатить учебу своего отпрыска. Да и не увидишь во дворах пацанов, гоняющих мяч и площадок футбольных меньше в 100 раз чем парковочных. Нынешние детишки предпочитают гонять свои шары, уткнувшись круглосуточно в свои гаджеты. Там они Пеле, Роналды и прочие Меськи. Гыгыгы
Boricku
Boricku
сегодня в 10:43
Брозильеросы всё равно будут лучше
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:25
    Beno444
    Beno444
    сегодня в 10:22
    Если усердно тренируются, то заиграют.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 10:18
    Игрушка нужна здесь и сейчас. Весь ответ.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:18, ред.
    Вы уж как то определитесь как в том анекдоте про такси...вам шашечки? (свои воспитанники) или ехать?(чемпионства)...
    Futurista
    Futurista ответ ssspartak (раскрыть)
    сегодня в 10:02, ред.
    Начнут проигрывать...посещаемость
    домашних матчей будет низкой...для примера 1992 год...домашний матч с Факелом 1000 чел...с Шинником 500 чел.)...1997 с Крыльями 7000...с Факелом 6500...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:58
    Фанаты всех клубов хотят этого!
    hjlzuf
    hjlzuf
    сегодня в 09:52
    Надо в академии заниматься с детьми, а не время проводить, от зарплаты до зарплаты.
    shur
    shur
    сегодня в 09:45, ред.
    ...мне лично очень нравится слово "доморощенные" , свои ближе и роднее...! Бесят, когда взрослые дядки меняют клубы, как перчатки!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:42
    да это прямо фронда какая-то !..
    а выход есть : надо брать в академию бразильских первоклашек !
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 09:26
    Сейчас, пока нет еврокубков, самое время чтобы подготовить своих пацанов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:19
    Так Вы же Андрей "Директор Зенита по развитию"....
    Вот и развивайте так чтоб в команде был добротный костяк из воспитанников....
    А бразильцев оптом свозить - ума много не надо....
    Процесс воспитания намного длительней и кропотливей чем просто покупка...
    А в нынешних реалиях ,когда всем нужен результат "здесь и сейчас" предпочтение отдаётся приобретениям а не воспитанию...
    Посему и академии пачками выпускают невидимок...а если у кого из молодёжи и покатит - предпочтение будет отдано сверснику из-за бугра...ибо в приоритете "осваивание средств"...а не "Хочу видеть воспитанников"...

    Удачи в работе !!!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 09:16
    Ну так растите, воспитывайте, мы тоже будем только рады.
    matrix333
    matrix333
    сегодня в 09:07
    То есть, не нужен номер телефона, Ф.И.О, и надо указать размер футболки, которой нет в призах с октября?
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    сегодня в 09:00
    Uladzimir Kazakevich, ДСА, KWW19, holms918 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
    Гость
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