Аршавин: «Хотел бы видеть в „Зените“ больше пацанов из нашей академии»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию рассказал о том, что хотел бы видеть в петербургском клубе больше своих воспитанников.

Раньше «Зенит» объединял Санкт-Петербург. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше стало на трибунах. Но мне не хватает звёздочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию.