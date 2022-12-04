Аршавин: «Хотел бы видеть в „Зените“ больше пацанов из нашей академии»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о том, что хотел бы видеть в петербургском клубе больше своих воспитанников.
Раньше «Зенит» объединял Санкт-Петербург. Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше стало на трибунах. Но мне не хватает звёздочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию.
Вот и развивайте так чтоб в команде был добротный костяк из воспитанников....
А бразильцев оптом свозить - ума много не надо....
Процесс воспитания намного длительней и кропотливей чем просто покупка...
А в нынешних реалиях ,когда всем нужен результат "здесь и сейчас" предпочтение отдаётся приобретениям а не воспитанию...
Посему и академии пачками выпускают невидимок...а если у кого из молодёжи и покатит - предпочтение будет отдано сверснику из-за бугра...ибо в приоритете "осваивание средств"...а не "Хочу видеть воспитанников"...
Удачи в работе !!!
Вот и развивайте так чтоб в команде был добротный костяк из воспитанников....
А бразильцев оптом свозить - ума много не надо....
Процесс воспитания намного длительней и кропотливей чем просто покупка...
А в нынешних реалиях ,когда всем нужен результат "здесь и сейчас" предпочтение отдаётся приобретениям а не воспитанию...
Посему и академии пачками выпускают невидимок...а если у кого из молодёжи и покатит - предпочтение будет отдано сверснику из-за бугра...ибо в приоритете "осваивание средств"...а не "Хочу видеть воспитанников"...
Удачи в работе !!!