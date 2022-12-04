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Иван Игнатьев: «В Азии есть хорошие команды, но хочется играть в Европе»

сегодня, 10:09

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о переходе в АФК будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома.

Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это всё должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдём. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.

Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:58
Если нету девок рядом,
можно сиськи мять и взглядом,
распаляя вожделенье
сонным воо-ображеньем.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:13
Хочется сыграть в Европе? А Европа не хочет. Так что делать?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:28
Про Европу пора бы уже забыть навсегда ! Официально ,на государственном уровне ,уже заявили ,что прежних отношений с Европой больше не будет никогда ! Сколько можно по этому поводу сиськи мять ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:08
Пока вы не в состоянии победить азиатские команды,не вышедшие на ЧМ,не говоря о том,что там есть всякие участники,типа Ирана,Южной Кореи,Австралии и Японии. Так что пока оформляйтесь в Лигу пингвинов тихоокеанских морей.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 11:00
Европа сильно изменилась не в лучшую сторону. В самый раз ей приклеилось клише Европа. Гыгыгы
Кип
Кип
сегодня в 10:41
кто такой Иван Игнатьев и что собой представляет или клуб а это напоминание чтобы быть на слуху все это - ло до чертиков
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:38
Этот вопрос нечего муссировать... разговор ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:36
Третьесортный игрок клуба-аутсайдера свысока посмотрел на Азию.
Чувак, там уже давно научились играть в хороший футбол.
alex2612
alex2612
сегодня в 10:25
Один вопрос , зачем России переходить в АФК? Все равно будут проигрывать
foxsziver
foxsziver
сегодня в 10:20
кто вообще сказал, что Россию примут в Азии? В АФК уже были заявления, мол, давайте к нам или хотя бы "мы готовы это обсудить"?
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 10:17
Значит нужен другой подход в политике спорта.
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