Иван Игнатьев: «В Азии есть хорошие команды, но хочется играть в Европе»

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вопрос о переходе в АФК будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома.
Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это всё должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдём. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.
Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров.
можно сиськи мять и взглядом,
распаляя вожделенье
сонным воо-ображеньем.
можно сиськи мять и взглядом,
распаляя вожделенье
сонным воо-ображеньем.
Чувак, там уже давно научились играть в хороший футбол.
Чувак, там уже давно научились играть в хороший футбол.