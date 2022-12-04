Иван Игнатьев: «В Азии есть хорошие команды, но хочется играть в Европе»

Форвард «Локомотива» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее президент РФС заявил, что вопрос о переходе в АФК будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома.

Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это всё должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдём. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.

Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров.