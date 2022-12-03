Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Булыкин: «В сборной Голландии все игроки себя хорошо проявили»

вчера, 21:49
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил победу сборной Нидерландов над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

Американцы могли сравнять игру и претендовать на больший результат. Мне больше понравились голландцы, которые прибавили в этой игре: в движении, в реализации и в желании. Поэтому у них сегодня все получилось — реализовали моменты и забили голы. Если смотреть на эти голы, было все хорошо разыграно. Все по делу и по-футбольному.

В сборной Голландии все игроки себя хорошо проявили. Я бы выделил своего бывшего одноклубника Блинда, который забил гол. Думаю, ему будет приятно, если прочитает, ха-ха. Скорее всего, голландцы встретятся с Аргентиной. Оценю шансы — 50/50. У аргентинцев есть уникальный футболист Месси, который из полумомента может сделать гол и которого невозможно удержать. Очень тяжело будет голландцам, но это чемпионат мира, и это футбол. Он может быть непредсказуемым. Победить может каждый за счет большого желания и самоотдачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин высказался об итогах жеребьёвки Кубка России
Вчера, 22:05
Кавазашвили высказался о матче «Локомотива» и «Спартака» в Кубке России
Вчера, 20:41
Газизов: «„Ахмат“ – серьёзный соперник. Ждём их в гости»
Вчера, 19:57
Экс-тренер «Спартака» хочет увидеть противостояние Месси и Роналду на ЧМ
Вчера, 19:32
Сутормин: «Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться»
Вчера, 18:16
Сычёв: «На данный момент трудно определить фаворита чемпионата мира»
Вчера, 17:47
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:59
Главное событие в следующем матче
Google Eagle
Google Eagle
вчера в 21:58
Не все, но команда играла хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 