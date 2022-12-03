Булыкин: «В сборной Голландии все игроки себя хорошо проявили»

Экс-игрок «Аякса» оценил победу сборной Нидерландов над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

Американцы могли сравнять игру и претендовать на больший результат. Мне больше понравились голландцы, которые прибавили в этой игре: в движении, в реализации и в желании. Поэтому у них сегодня все получилось — реализовали моменты и забили голы. Если смотреть на эти голы, было все хорошо разыграно. Все по делу и по-футбольному.

В сборной Голландии все игроки себя хорошо проявили. Я бы выделил своего бывшего одноклубника Блинда, который забил гол. Думаю, ему будет приятно, если прочитает, ха-ха. Скорее всего, голландцы встретятся с Аргентиной. Оценю шансы — 50/50. У аргентинцев есть уникальный футболист Месси, который из полумомента может сделать гол и которого невозможно удержать. Очень тяжело будет голландцам, но это чемпионат мира, и это футбол. Он может быть непредсказуемым. Победить может каждый за счет большого желания и самоотдачи.