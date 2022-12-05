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Колосков: «Есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси»

сегодня, 00:33

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1), а также сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе с легендами мирового футбола.

Это была лучшая игра сборной Франции на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили на процентов сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол!

Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул. Но они одни из ключевых фаворитов мундиаля. Рано говорить, гений Мбаппе или нет? Для меня на данный момент есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает!

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Все комментарии
4t2pakey5cmb
4t2pakey5cmb
сегодня в 03:37
Не надо Месси ставить в один ряд с Пеле и Марадоной...
Брулин
Брулин
сегодня в 03:13
У Мбапе еще всё впереди. Есть возможность, как и вырасти в футбольном плане, так и имея уже эти свои миллионы, забить на футбол.
протон
протон
сегодня в 03:00
Три гений прежде всего отличаются футбольным интеллектом. Мбаппе в этом плане есть куда расти.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:01
Это личное мнение Вячеслава Ивановича! У каждого болельщика своё восприятие футбола, кто то будет с ним солидарен, а у кого то свои кумиры (или их нет)! Ведь футбол очень многогранен, поэтому у него такая масса поклонников!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:54, ред.
... и есть ещё в футболе тот, кто умеет считать до трёх.
NFFC
NFFC
сегодня в 00:44
Гениев было куда больше, да и сейчас они есть.
протон
протон
сегодня в 00:42
Мбапе офигеть как быстро носится с мячом по левой бровке, и с правой бьет в дальний угол просто блестяще. Но для гениальности этого маловато будет)
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:41
Т.е Рональдо,Роналду или Зидан не гении??? Ааа,он говорит для меня.Ну тогда это твое мнение,но все равно идиотизм,не включать перечисленных мной в гениев..
протон
протон
сегодня в 00:40
Я бы не ставил Месси рядом с Пеле и Марадоной. Он прекрасный игрок, но нет.
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