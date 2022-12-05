Колосков: «Есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси»

Почётный президент РФС высказался об игре сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1), а также сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе с легендами мирового футбола.

Это была лучшая игра сборной Франции на чемпионате мира. Они прибавляют от игры к игре. В группе французы выступили на процентов сорок своих возможностей. Сегодня они показали роскошный футбол!

Наверное, их нельзя назвать основными претендентами на титул. Но они одни из ключевых фаворитов мундиаля. Рано говорить, гений Мбаппе или нет? Для меня на данный момент есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает!