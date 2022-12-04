Газзаев: «Я бы не стал называть сборную Франции однозначным фаворитом»

Экс-тренер ЦСКА оценил игру сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. В 1/8 финала французы переиграли команду Польши (3:1).

Я бы не стал называть сборную Франции однозначным фаворитом на титул. Не стоит забывать об Аргентине и Бразилии. Именно эти три команды являются ведущими на этом мундиале. Мбаппе показывает просто великолепный футбол. В сегодняшней игре против сборной Польши сказался высочайший класс французских футболистов. Польша старалась, но кроме старания у них ничего нет. Левандовского почти не было видно на поле.

Мбаппе пока рановато называть гением, ему нужна стабильность. Так сегодня можно сказать лишь про Месси и Роналду. Килиан может встать в один ряд с ними, если продемонстрирует стабильность на протяжении всей своей карьеры, выиграв все возможные титулы.