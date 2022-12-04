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Газзаев: «Я бы не стал называть сборную Франции однозначным фаворитом»

сегодня, 22:27
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. В 1/8 финала французы переиграли команду Польши (3:1).

Я бы не стал называть сборную Франции однозначным фаворитом на титул. Не стоит забывать об Аргентине и Бразилии. Именно эти три команды являются ведущими на этом мундиале. Мбаппе показывает просто великолепный футбол. В сегодняшней игре против сборной Польши сказался высочайший класс французских футболистов. Польша старалась, но кроме старания у них ничего нет. Левандовского почти не было видно на поле.

Мбаппе пока рановато называть гением, ему нужна стабильность. Так сегодня можно сказать лишь про Месси и Роналду. Килиан может встать в один ряд с ними, если продемонстрирует стабильность на протяжении всей своей карьеры, выиграв все возможные титулы.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:01
Правильно Валера сказал- сильных команд на ЧМ достаточно. От себя добавлю- Франция играет в романтичный, воздушный футбол, который, может уступить футболу прагматичному, осторожному, ну, скажем- британскому, к примеру. Я не говорю, что именно так и случится, но, всякое бывает...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:41
Фаворитов сейчас несколько, и Франция в том числе
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 22:35
Ну Мбаппе уже 5 лет играет стабильно хорошо включая и чемпионат мира 2018.
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