Бывшему голкиперу сборной СССР понравилась игра вратаря США на ЧМ-22

Экс-голкипер сборной СССР порассуждал об игре вратарей на проходящем чемпионате мира

Пока рано делать выводы, нужно дождаться хотя бы полуфиналов, ведь сейчас будут очень важные матчи в плане психологии и «стоимости» ошибок. На ЧМ -2002 Симен проводил хороший турнир, но затем получил за шиворот от Роналдиньо, поэтому именно сейчас называть лучших голкиперов турнира нельзя, потому что впереди ответственные поединки. Но я бы отметил вратаря сборной США Мэтью Тернера, мне понравилось, как он играл.