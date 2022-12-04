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Бывшему голкиперу сборной СССР понравилась игра вратаря США на ЧМ-22

сегодня, 16:27

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал об игре вратарей на проходящем чемпионате мира

Пока рано делать выводы, нужно дождаться хотя бы полуфиналов, ведь сейчас будут очень важные матчи в плане психологии и «стоимости» ошибок. На ЧМ-2002 Симен проводил хороший турнир, но затем получил за шиворот от Роналдиньо, поэтому именно сейчас называть лучших голкиперов турнира нельзя, потому что впереди ответственные поединки. Но я бы отметил вратаря сборной США Мэтью Тернера, мне понравилось, как он играл.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:04
Да, выделять кого-то до конца турнира неправильно. Вот вчера воротчик сб. Австралии взял и 💩 на ровном месте.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:40
Канадцы тоже удивили приятно
shlomo
shlomo
сегодня в 16:28
У каждого свои предпочтения... много хороших вратарей и пока выделить лучшего сложно
Гость
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