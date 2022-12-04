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Канчельскис: «На первом месте у Аргентины результат, а не игра»

сегодня, 14:51

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сборных Аргентины и Нидерландов.

Сейчас для сборной Аргентины самое главное — результат. Мы видим, какое идёт на них давление со всех сторон: от болельщиков и прессы. Все кому не лень требуют от них красивого и результативного футбола. Я думаю, что на первом месте у них результат, а на игру уже никто не будет смотреть.

Скажу, что сборная Нидерландов тоже не очень понравилась мне. Сейчас у них нет ярко выраженных лидеров. Играют с натяжкой. Думаю, что матч между ними будет боевым. Аргентина и Нидерланды будут играть на результат.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:38
Сборная Аргентины, споткнувшись на саудитах, пока идут уверенными шагами к титулу ЧМ-2022.
drug01
drug01
сегодня в 16:19
Для всех важен конечный результат, а для Месси в первую очередь!!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:00
Кто на что учился))) А кто из вышедших в 1/8 играет не натужно?
Capral
Capral
сегодня в 15:56, ред.
Аргентина не показывает особо содержательный, яркий футбол. У Голландии чувствуется система в игре, стержень, именно то, чего нет у Аргентины. Аргентинцы играют в стихийный футбол, предсказуемый, который строится исключительно через лидера команды Месси. Мне не нравится футбол ван Гала, но предпочтение в игре Аргентина-Голландия отдам именно ему, а там, как получится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:48
Главное результат на ЧМ для всех сборных - другое дело какой игрой он достигается!
Komitas
Komitas
сегодня в 15:30
Аргентина сильная сборная.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:22
Главное не для Аргентины,а для Меськи-это его последний шанс,и затем с пендалями с ЧМ!!!
Boricku
Boricku
сегодня в 15:09
Надо было Карповских на мундиаль, на дельфинсчегах и пеналях бы в 1/8 прошли
Гость
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