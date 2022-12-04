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Колосков: «Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА»

сегодня, 21:34

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА. Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным. Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.

Переход в Азиатскую конфедерацию развалит наш футбол. Это дорога в один конец.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 22:29
Да подождать еще лет 5, и будет все
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:27, ред.
" Куда ни кинь - везде клин ". Колосков В.И. прав как никогда.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:23
ТАк сидите до скончания футбола в России в этой УЕФЕ,некогда прикормленной вами.ТОлько за санкции от них платите взносы из своего кармана,лады???
Про "дорогу осилит идущий" слышал?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:48
Может всё таки разваливает наш футбол, в первую очередь наш РФС, а уж только потом УЕФА !?!(
Futurista
Futurista
сегодня в 21:40
Товарищ не понимает, что теперь и в Европу летать по 8 часов...прямых рейсов кроме как в Сербию нет...да и то не наша авиакомпания...
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