Колосков: «Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.
Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА. Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным. Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.
Переход в Азиатскую конфедерацию развалит наш футбол. Это дорога в один конец.
Про "дорогу осилит идущий" слышал?
Про "дорогу осилит идущий" слышал?