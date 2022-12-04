Колосков: «Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА»

Почетный президент РФС прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА . Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Этот вопрос пока остается нерешенным. Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придется играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи.

Переход в Азиатскую конфедерацию развалит наш футбол. Это дорога в один конец.