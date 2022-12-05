Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» отказалась от идеи вернуть Месси

вчера, 12:32

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи вернуть форварда Лионеля Месси.

Вместо аргентинца каталонский клуб собирается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривал вариант возвращения Месси, но теперь было принято решение сделать выбор в сторону более молодого игрока.

Силва минувшим летом был близок к переходу в стан «сине-гранатовых», но тогда трансфер сорвался.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Денис Черышев может перейти в азербайджанский «Сабах»
Вчера, 20:07
Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»
Вчера, 18:26
Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»
Вчера, 17:53
Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»
Вчера, 17:24
Слухи«Реал» может подписать бразильского вундеркинда Эндрика
Вчера, 16:42
«Интер» установил цену за Думфриса
Вчера, 16:04
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:45
всё к лучшему в этом лучшем из миров
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:40
Месси туда и не собирался... И Лапорта это знает..
sir_Alex
sir_Alex ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:16
Пожадничает)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:44
Побоятся:
- А вдруг купит клуб?))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:24
sir_Alex
sir_Alex ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:51
Или боллбоем)))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:19
О!! Путние мысли появляются!!!Месси,уже все старый!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:49
Походу Месси свой ценник озвучил Барселоне 😁
Mi6
Mi6
вчера в 13:48
Правильное решение
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:37
Не уберегли в своё время этот бриллиант!
Сейчас нет у Барселоны возможностей тягаться с ПСЖ. Да и сам Лионель хорошо себя чувствует в Париже, что сказалось на его игре, один из лидеров топ5 по голевым.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:29
Пригласят... Тренером!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 13:21
После этого матча цена голландских игроков взлетит вверх
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:12
Не накопили 500 лямов для пешехода…
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:10
Ну вот и разум возобладал над бестолковием!
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:03
После матча с Нидерландов у многих может изменится отношение к Месси к лучшему сторону
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:58, ред.
Отказаться от Идеи нельзя в принципе.

А насчёт возвращения Месси... - так это просто трёп от Лапорты, коих ещё мильон будет.
pendulum47
pendulum47
вчера в 12:46
Как обычно руководство забыло спросить самого Меззи
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:45
А Месси им нужен?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:35
И правильно, все же видят процент брака зашкаливает
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
Опять "Старые песни о главном"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 