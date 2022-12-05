«Барселона» отказалась от идеи вернуть Месси

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи вернуть форварда Лионеля Месси.
Вместо аргентинца каталонский клуб собирается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривал вариант возвращения Месси, но теперь было принято решение сделать выбор в сторону более молодого игрока.
Силва минувшим летом был близок к переходу в стан «сине-гранатовых», но тогда трансфер сорвался.
- А вдруг купит клуб?))
- А вдруг купит клуб?))
Сейчас нет у Барселоны возможностей тягаться с ПСЖ. Да и сам Лионель хорошо себя чувствует в Париже, что сказалось на его игре, один из лидеров топ5 по голевым.
Сейчас нет у Барселоны возможностей тягаться с ПСЖ. Да и сам Лионель хорошо себя чувствует в Париже, что сказалось на его игре, один из лидеров топ5 по голевым.
А насчёт возвращения Месси... - так это просто трёп от Лапорты, коих ещё мильон будет.
А насчёт возвращения Месси... - так это просто трёп от Лапорты, коих ещё мильон будет.