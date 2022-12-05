«Барселона» отказалась от идеи вернуть Месси

1670232748

вчера, 12:32

Руководство «Барселоны» отказалось от идеи вернуть форварда .

Вместо аргентинца каталонский клуб собирается подписать полузащитника «Манчестер Сити» . Президент «Барселоны» рассматривал вариант возвращения Месси, но теперь было принято решение сделать выбор в сторону более молодого игрока.

Силва минувшим летом был близок к переходу в стан «сине-гранатовых», но тогда трансфер сорвался.