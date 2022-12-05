Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал Мадрид» не рассматривает возможное подписание Холанда

вчера, 12:59

«Реал» не собирается покупать нападающего Эрлинга Холанда.

Мадридский клуб не считает трансфер норвежца приоритетом несмотря на то, что у него будут отступные с 2024 года, прописанные в действующем контракте с «Манчестер Сити».

В данный момент руководство «Реала» практически не рассматривает вариант с подписанием Холанда. Клуб смущает история его травм, но ещё более серьёзным препятствием для перехода является зарплата форварда. Её в «Реале» считают слишком высокой.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Денис Черышев может перейти в азербайджанский «Сабах»
Вчера, 20:07
Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»
Вчера, 18:26
Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»
Вчера, 17:53
Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»
Вчера, 17:24
Слухи«Реал» может подписать бразильского вундеркинда Эндрика
Вчера, 16:42
«Интер» установил цену за Думфриса
Вчера, 16:04
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:37
.
протон
протон
вчера в 17:28
- Алло, это Манчестер Сити? Мы не будем покупать у вас Холланда.
- ...Так мы Холланда не продаем.
- Все, не звоните нам больше.
протон
протон
вчера в 17:27
С Азаром эти пункты не были аргументом)) Сделали выводы
myrka_88
myrka_88
вчера в 14:08
Вас кое кто .кинул уже так что у вас, есть Бревнема им и гордитесь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:09
Холанд уже определился со своей командой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 