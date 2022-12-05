Бразилия забила 4 мяча в ворота Южной Кореи за один тайм

В эти минуты проходит встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи.
На 7-й минуте встречи мяч в ворота корейцев забил Винисиус Жуниор. Затем с пенальти отличился вернувшийся в строй после травмы Неймар, а Ришарлисон и Лукас Пакета установили промежуточный разгромный счет на табло — 4:0.
Победитель этого поединка сыграет с командой Хорватии, которая ранее в серии пенальти обыграла Японию (1:1, 3:1 пенальти).
Матч 1/4 финала начнется 9 декабря в 18:00 по московскому времени.
Бразилия слишком прекрасна, чтобы выиграть этот ЧМ. К сожалению, мир несправедлив. И футбол в частности. Как часто бывает, что самая яркая команда в итоге бывает бита какими-нибудь хладнокровными убийцами(
Надеюсь, в этот раз такого не произойдёт.
Бразилия слишком прекрасна, чтобы выиграть этот ЧМ. К сожалению, мир несправедлив. И футбол в частности. Как часто бывает, что самая яркая команда в итоге бывает бита какими-нибудь хладнокровными убийцами(
Надеюсь, в этот раз такого не произойдёт.