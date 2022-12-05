Бразилия забила 4 мяча в ворота Южной Кореи за один тайм

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вчера, 23:07

В эти минуты проходит встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи.

На 7-й минуте встречи мяч в ворота корейцев забил Винисиус Жуниор. Затем с пенальти отличился вернувшийся в строй после травмы Неймар, а и установили промежуточный разгромный счет на табло — 4:0.

Победитель этого поединка сыграет с командой Хорватии, которая ранее в серии пенальти обыграла Японию (1:1, 3:1 пенальти).

Матч 1/4 финала начнется 9 декабря в 18:00 по московскому времени.