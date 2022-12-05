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Бразилия забила 4 мяча в ворота Южной Кореи за один тайм

вчера, 23:07
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

В эти минуты проходит встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи.

На 7-й минуте встречи мяч в ворота корейцев забил Винисиус Жуниор. Затем с пенальти отличился вернувшийся в строй после травмы Неймар, а Ришарлисон и Лукас Пакета установили промежуточный разгромный счет на табло — 4:0.

Победитель этого поединка сыграет с командой Хорватии, которая ранее в серии пенальти обыграла Японию (1:1, 3:1 пенальти).

Матч 1/4 финала начнется 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:29
Победа далась ну очень легко.
протон
протон
сегодня в 00:22
Уругвай бы так убого в жизни не сыграл против Бразилии на ЧМ. Бразильцы, конечно, лютый космос, глаз не может нарадоваться их прекрасному футболу. Буду переживать за них и надеюсь они выиграют этот ЧМ, по игре точно самые яркие.
Бразилия слишком прекрасна, чтобы выиграть этот ЧМ. К сожалению, мир несправедлив. И футбол в частности. Как часто бывает, что самая яркая команда в итоге бывает бита какими-нибудь хладнокровными убийцами(
Надеюсь, в этот раз такого не произойдёт.
k77dg69wgrbz
k77dg69wgrbz
вчера в 23:23
Четыре гола вероятно это не предел!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:20
И очень красиво это сделала!
Гость
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