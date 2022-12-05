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Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 финала чемпионата мира

вчера, 20:45
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии обыграла сборную Японии (1:1, 3:1 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 43-й минуте первый гол в игре забил нападающий Японии Даидзен Маеда. На 55-й минуте полузащитник Хорватии Иван Перишич сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели выявить победителя. В серии пенальти более удачливой оказалась сборная Хорватии, победив со счётом 3:1. У Японии одиннадцатиметровые не реализовали Такуми Минамино, Каору Митома и Мая Йосида. У Хорватии не сумел забить пенальти Марко Ливайя.

В 1/4 финала Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:22
Да уж хорваты еле выползли, а вот япсы молодцы хорошо на ЧМ смотрелись
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:11
Самураи достойно выступили, немного не повезло,но молодцы играли от души!!!
vova505
vova505 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:55
Наврядли не захотели ))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 22:48
Хорваты самая прагматичная команда, а кто-то их старичками называл, в серии пенальти им нет равных
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
Японцы просто не захотели бить пенальти.
d1metras
d1metras ответ Муслим90 (раскрыть)
вчера в 22:17
согласен. Но по сути они сами виноваты. Пенальти бить совсем не могут.
Муслим90
Муслим90
вчера в 22:09
Жаль японцев. Они лучше смотрелись.
протон
протон
вчера в 22:02
Гиббон-оракул из Загреба был прав
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:52
С победой и выходом в 1/4 финала ЧМ сборную Хорватии и их болельщиков!!! В целом, игра была равная. Забили нормальные голы. Но сборной Японии не хватило хладнокровия на серии пенальти, а может и мастерства. Лука Модрич настоящий лидер своей национальной команды. Против сборной Бразилии будет очень сложно. Но может случиться всё что угодно. Тем более, учитывая сенсации этого чемпионата мира.
LG T-800
LG T-800
вчера в 21:16
Японцы отвратительно исполнили пенальти
d1metras
d1metras
вчера в 21:14
Срочно гиббона на матч тв вместо губерниева!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:05
В этом матче самураи были лучше и заслуживали победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хорватия-это какое то ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:04
Не без труда, но, тем не менее в 1/4 именно хорваты 💪
AS1976
AS1976 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:03
А то Швейцария может обыграть португалов, это будет считаться сенсацией ?
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 20:57
Хорваты физически сильные очень.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:57
Порадуемся за Гиббона-оракула. Будет жить).
Roman73
Roman73
вчера в 20:57, ред.
Японцы импульсивны и в пенальти шансы на стороне более хладнокровных хорватов. Но это самая слабая на момент пара. Это поколение хорватов исчерпала себя. Браво Хорватия за последние два цикла .
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:56
Ну как могли хорваты проиграть в этом матче? Ведь за них сегодня было всё: и в составе вышли опытные "старики" и по трибунам ходила красивая хорватка завлекая всех и вся и наконец загребский гибон- оракул Кент предсказал им победу!Так ,что всё закономерно!😊
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 20:56
Вот почему называющие Роналду пеналду,а месси пенельсси ничего не понимают в футболе. Это очень важный аспект футболиста.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:55
Бразильцы уже сейчас должны настраиваться на победу в основное время.Хорватию с победой, очень крепкая сборная и стабильная.На тоненького вышли с группы в отборе,ели ели с группы на чемпионате и сегодня.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:55, ред.
Хорваты скисли во втором тайме, но, видимо, знали, что у японцев будут проблемы со зрением в серии пенальти и их надежды оправдались. А снизили накал, потому что знали, что впереди - Бразилия! Но Япония все-равно уезжают с гордо поднятой головой: в активе две победы над бывшими чемпионами мира, не каждый на это способен!
a3kadpg8etaz
a3kadpg8etaz
вчера в 20:54
Япония! Так бить пенальти нельзя! А играли хорошо!!!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:54
Ну, коль вы так бьёте пенали - то езжайте домой..
foxsziver
foxsziver
вчера в 20:53
Один хрен Япония запомнится выступлением на этом ЧМ
monah-10
monah-10 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Бразилы реально мучались, со всеми своими соперниками с кем играли, мастерство конечно сказалось, но и команды не люксовые, Камеруну вообще ничего забить не смогли, Хорватия намного лучше отобороняется чем Камерун, это уж точно.
LG T-800
LG T-800 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:53
Да молодец, угадал. Да ты Ванга прям))
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:53
Я уже думал, что Япония пройдет дальше, но Ливакович перевернул игру своей серией пенальти.
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 20:52
Молодцы Ливакович, Влашич, Пашалич
DXTK
DXTK ответ LG T-800 (раскрыть)
вчера в 20:51
ну что..... Сенегал без шансов проиграл Англии, япония уступила Хорватии пусть в пенках.... я же говорил без сенсаций будет плейофф.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:51
Япония проиграла сама себе. Хорваты были хуже, но вратарь затащил.
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