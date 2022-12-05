Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 финала чемпионата мира

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вчера, 20:45

Сборная Хорватии обыграла сборную Японии (1:1, 3:1 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 43-й минуте первый гол в игре забил нападающий Японии Даидзен Маеда. На 55-й минуте полузащитник Хорватии Иван Перишич сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где команды также не сумели выявить победителя. В серии пенальти более удачливой оказалась сборная Хорватии, победив со счётом 3:1. У Японии одиннадцатиметровые не реализовали Такуми Минамино, Каору Митома и Мая Йосида. У Хорватии не сумел забить пенальти Марко Ливайя.

В 1/4 финала Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Южная Корея.