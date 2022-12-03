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Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, Сербия покидает турнир

сегодня, 00:01
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Швейцарии одержала победу над Сербией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (3:2).

Александр Митрович забил первый гол сербов на 26-минуте встречи, а уже на 35-й Душан Влахович забил второй.

Первый гол швейцарской команды на 20-й минуте записал на свой счет Джердан Шакири. На 44-й отличился нападающий Брель Эмболо, а на 48-й победный мяч забил полузащитник Ремо Фройлер.

Таким образом, Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места, набрав 6 очков. Сербия набрала 1 балл и выбыла с турнира.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:55
"28 ноября в 17:53
Всегда удивлялся, что люди чего-то ждут от Сербии. Худшая сборная на планете, на мой взгляд. В том плане, что имея из года в год набор очень качественных по мировым меркам футболистов, она умудряется провалить всё, что только можно, не сумев организовать хоть чутка боеспособный коллектив. 0 участий на Чемпионатах Европы (5 отборов - 5 провалов, пропускали вперёд себя Албанию, Эстонию(!!), Украину, Уэльс, Польшу). Зато, правда, проходили более трудный отбор на ЧМ, что странно. Правда, на самом турнире всё тоже стабильно: 0 очков и 2:10 в группе с Кот-Д'Ивуаром, снова последнее место в группе с Ганой и Австралией, и рекордное 3(!!!) место в группе с Коста-Рикой. Национальный праздник был, наверное. Можете смело на Швейцарию грузить в следующем туре, ну или Х2."

Ничего нового, сербы не подвели. Очередной позор, всё стабильно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:55
Лучший в сборной Сербии-вратарь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:36
3 от Камеруна...3 от Швейцарии..не серьёзно...
Думал Сербия главный претендент на второе плеоффное место из тройки...Камерун,Сербия,Швейцария...но как оказалось всё что летит в сторону сербских ворот - залетает...
Жаль...
Одно набранное очко из девяти - не то на что способна эта сборная с неплохим подбором игроков...

Удачи Сербии...через полтора года в Германии...на ЧЕ !!!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:34
Швейцары сыграли так, как должны были сербы... Сербы не готовы к ЧМ... Но не одни они..
амурец
амурец
сегодня в 00:28
Эх хотелось победы Сербии
Swift2005
Swift2005
сегодня в 00:28
Суперматч показали команды, особенно в первом тайме. Обе сборные достойны выхода из группы, прошли сильнейшие. Удачи Швейцарии в следующем матче плей-офф.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 00:24
Сербию жаль.
протон
протон
сегодня в 00:22
Так и не понял, как и во что играла Сербия на турнире в целом и сегодня в частности. Расхлябанность, огромный процент потерь мяча и брака в передачах, разорванность по линиям, отсутствие намёка на игровую дисциплину, - и вот итог. Закономерный. Дальше идёт швейцарский интернационал, а сербы едут домой.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:19
Я не знал стопроцентно что Вы имели ввиду, поэтому и спросил дабы это исправить, спасибо за пояснение.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:18
Я что имел в виду, то написал. Это слова поддержки братскому народу, который вылетел с чм. Для болельщиков это всегда горе. И если хоть один серб прочитает мои слова, то они не зря написаны
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 00:18
у Сербии главный тренер просто сказочный ...........🤦‍♂️ заменить Влаховича, Сергея Милинковича - Савича и Тадича по ходу второго тайма где сербам требовалось забивать два мяча! он вообще их берёг для 1/8 или 1/4? вот куда беречь игроков когда у них решающая игра на чемпионате мира по футболу!? зачем в три защитника играл если оборона просто дырявыя у Сербии? с таким подбором игроков просто бездарный менеджемент в сборной + плохая физическая форма игроков...печаль сплошная был при просмотре второго тайма после в целом хорошего первого...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:17
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Вы имеете ввиду что не в числе активных участников Чемпионата Мира-2022?
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:16
    Красавцы Швейцарцы что выкинули этих провокаторов. Больше политики не осталось на ЧМе и можно спокойно футболом наслаждаться!!
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов
    сегодня в 00:14
    Результаты интересные, есть неожиданные, интрига во многих группах перед последним туром. Много чего интересного быдо на групповом этапе чемпионата мира. Казалось бы, радуйся, наслаждайся, а не выходит в полной мере. Чемпионат мира с душком. Слишком много скандалов. Подозрительно много сенсаций. Непонятные сливы от Испании, Франции, Бразилии (возможно и от Португалии) в последнем туре. Букмекеры хотят с турнира срубить как можно больше бабла, ФИФА вобще кроме бабла ничего не интересует. Ну и куда уж без судейства с двойными стандартами (про левые пенки вообще молчу).
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 00:13
    Надо сербам что-то с обороной делать, атака великолепна как и полузащита. Жаль
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:13
    Сербы, братья. Мы с вами.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:11
    Главное сербы вылетели и Германия,обе команды прилетели и связалиисебя политикой и обо76ись.
    HOROVEL7
    HOROVEL7
    сегодня в 00:11
    А вы болели за сборную Сербии?
    vova505
    vova505 ответ witynchik (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    +100!!
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 00:08
    Все по делу и заслуженно
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:07
    Всеми хвалёная Сербия не показала по сути ничего на этом чм, а эту сборную многие считали тёмной лошадкой.
    Даже Камерун выступил лучше)
    Хоть и играли с Бразилией, которой не нужно было по полной выкладываться.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:05
    Со справедливой победой Швейцарию и с выходом в плейофф!
    И снова сенсация в соседнем стадионе))
    Это все в групповом этапе. Предвкушаю что будет в плей офф!
    Всем спокойной ночи!
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 00:02
    Эх, очень жаль сборную Сербию!
    Гость
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