Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, Сербия покидает турнир

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сегодня, 00:01

Сборная Швейцарии одержала победу над Сербией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (3:2).

Александр Митрович забил первый гол сербов на 26-минуте встречи, а уже на 35-й Душан Влахович забил второй.

Первый гол швейцарской команды на 20-й минуте записал на свой счет Джердан Шакири. На 44-й отличился нападающий Брель Эмболо, а на 48-й победный мяч забил полузащитник Ремо Фройлер.

Таким образом, Швейцария вышла в 1/8 финала со второго места, набрав 6 очков. Сербия набрала 1 балл и выбыла с турнира.